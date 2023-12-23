Погода в Україні 24 грудня - де буде найхолодніше

Дівчина гуляє центром Києва в снігопад. Фото: Новини.LIVE

У більшості регіонів України у неділю, 24 грудня, очікується похмура погода. У районах Закарпаття та Прикарпаття прогнозується невеликий снігопад, а в південних областях удень можливий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на 24 грудня

Повідомляється, що у деяких містах ймовірна ожеледь. Також очікується вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 м/с уночі на заході та вдень по всій території України.

Температура вночі становитиме -6...-1 °С, а вдень вона -2...+3 °С. У південних районах очікується 0…+5 °С.

У Карпатах очікується сніг, з нічною температурою -11...-6 °С та денною -6...-1 °С.

Погода в Україні на 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 24 грудня

У Києві та області очікується мінлива хмарність із невеликим снігопадом. В окремих місцях можлива ожеледь на дорогах. Переважатиме західний і північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, іноді з поривами.

Температура в області вночі становитиме -6...-1 °С, а вдень -2...+3 °С. У Києві очікується -4...-2 °С уночі, і вдень близько 0 °С.

Нагадаємо, що в ніч перед Різдвом очікується мінлива погода з періодичними опадами у вигляді снігу та похолоданням до позначок -6...-2°С. Проте вже 25 грудня погода значно покращає, але в деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру.