Погода в Украине 24 декабря - где будет холоднее всего

Где в Сочельник ожидать мороза более 10 градусов — прогноз от Гидрометцентра
В большинстве регионов Украины в воскресенье, 24 декабря ожидается пасмурная погода. В районах Закарпатья и Прикарпатья, прогнозируется небольшой снегопад, а в южных областях днем возможен дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 24 декабря
Сообщается, что в некоторых городах вероятна гололедица. Также ожидается ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с ночью на западе и днем по всей территории Украины.
Температура ночью составит -1…-6 °С, а днем она -2…+3 °С. В южных районах ожидается 0…+5 °С.
В Карпатах ожидается снег, с ночной температурой -6…-11 °С и дневной -1…-6 °С.
Погода в Киеве и области на 24 декабря
В Киеве и области ожидается переменная облачность с небольшим снегопадом. В отдельных местах возможна гололедица на дорогах. Будет преобладать западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, иногда с порывами.
Температура в области ночью составит -1…-6 °С, а днем -2…+3 °С. В Киеве ожидается -2…-4 °С ночью, и днем около 0 °С.
Напомним, что в ночь перед Рождеством ожидается переменчивая погода с периодическими осадками в виде снега и похолоданием до отметок -2…-6 °С. Однако уже 25 декабря погода значительно улучшится, но в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.
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