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Где в Сочельник ожидать мороза более 10 градусов — прогноз от Гидрометцентра

23 декабря 2023 20:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 24 декабря - где будет холоднее всего
Девушка гуляет по центру Киева в снегопад. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 24 декабря ожидается пасмурная погода. В районах Закарпатья и Прикарпатья, прогнозируется небольшой снегопад, а в южных областях днем возможен дождь. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 24 декабря

Сообщается, что в некоторых городах вероятна гололедица. Также ожидается ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с ночью на западе и днем по всей территории Украины. 

Температура ночью составит -1…-6 °С, а днем она -2…+3 °С. В южных районах ожидается 0…+5 °С. 

В Карпатах ожидается снег, с ночной температурой -6…-11 °С и дневной -1…-6 °С.

Погода в Україні
Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 24 декабря

В Киеве и области ожидается переменная облачность с небольшим снегопадом. В отдельных местах возможна гололедица на дорогах. Будет преобладать западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, иногда с порывами. 

Температура в области ночью составит -1…-6 °С, а днем -2…+3 °С. В Киеве ожидается -2…-4 °С ночью, и днем около 0 °С.

Напомним, что в ночь перед Рождеством ожидается переменчивая погода с периодическими осадками в виде снега и похолоданием до отметок -2…-6 °С. Однако уже 25 декабря погода значительно улучшится, но в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

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