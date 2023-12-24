Прогноз погоди в Україні та Києві на Різдво 25 грудня від Наталки Діденко

Обледеніла погода в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Напередодні Різдва по Україні очікується снігова погода. Завтра ж, у святковий день, сніг зміниться дощем та очікується сильний вітер.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні у різдвяну пору

Як зазначила синоптикиня, завтра температура повітря вночі становитиме -5...-1 °С, а вдень повітря прогріється до +3...+9 °С, у південних регіонах — до +9...+13 °С.

Погода в Києві у різдвяну пору

У столиці в різдвяну ніч очікується невеликий мороз та снігова погода, на дорогах ожеледиця. Натомість завтра температура повітря підійметься до +7°С, пройдуть дощі. Протягом різдвяної доби, як сказала синоптикиня, очікується сильний південно-західний вітер.

Допис Діденко. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили низку областей про погіршення погоди. Водночас в Укргідрометцентрі розповіли, де на Святвечір вдарять морози.