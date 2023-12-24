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Народний синоптик Діденко попередила про різкі зміни в різдвяній погоді

24 грудня 2023 18:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні та Києві на Різдво 25 грудня від Наталки Діденко
Обледеніла погода в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Напередодні Різдва по Україні очікується снігова погода. Завтра ж, у святковий день, сніг зміниться дощем та очікується сильний вітер. 

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Як зазначила синоптикиня, завтра температура повітря вночі становитиме -5...-1 °С, а вдень повітря прогріється до +3...+9 °С, у південних регіонах — до +9...+13 °С.

Погода в Києві у різдвяну пору

У столиці в різдвяну ніч очікується невеликий мороз та снігова погода, на дорогах ожеледиця. Натомість завтра температура повітря підійметься до +7°С, пройдуть дощі. Протягом різдвяної доби, як сказала синоптикиня, очікується сильний південно-західний вітер. 

Народний синоптик Діденко попередила про різкі зміни в різдвяній погоді
Допис Діденко. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили низку областей про погіршення погоди. Водночас в Укргідрометцентрі розповіли, де на Святвечір вдарять морози. 

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