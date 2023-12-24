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Народный синоптик Диденко предупредила о резких изменениях в рождественской погоде

24 декабря 2023 18:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине и Киеве на Рождество 25 декабря от Наталки Диденко
Обледенелая погода в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В преддверии Рождества по Украине ожидается снежная погода. Завтра в праздничный день снег сменится дождем, и ожидается сильный ветер.

Об этом рассказала народная синоптика Наталка Диденко.

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Как отметила синоптик, завтра температура воздуха ночью составит -1...-5°С, а днем воздух прогреется до +3...+9°С, в южных регионах — до +9...+13°С.

Погода в Киеве в рождественскую пору

В столице в рождественскую ночь ожидается небольшой мороз и снеговая погода, на дорогах гололедица. Завтра же температура воздуха поднимется до +7°С, пройдут дожди. В течение рождественских суток, как сказала синоптик, ожидается сильный юго-западный ветер.

Народный синоптик Диденко предупредила о резких изменениях в рождественской погоде
Сообщение Диденко. Источник: соцсети

Напомним, ранее синоптики предупредили ряд областей об ухудшении погоды. В то же время в Укргидрометцентре рассказали, где на Сочельник ударят морозы.

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