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Синоптики предупреждают украинцев об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

26 декабря 2023 06:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник, 26 декабря - прогноз от синоптиков
Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине, 26 декабря, будет облачная с прояснениями. В большинстве областей ожидается умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики 26 декабря предупреждают украинцев о метеорологических явлениях.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Карта опасных регионов Украины 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 декабря

Ночью в восточных и большинстве центральных областей ожидается небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С
  • на Прикарпатье и на юге страны до +14 °С
  • в восточных и северо-восточных областях +3...+8°С.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря, будет облачно с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.

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