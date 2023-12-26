Погода в Украине во вторник, 26 декабря - прогноз от синоптиков

Синоптики предупреждают украинцев об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Погода в Украине, 26 декабря, будет облачная с прояснениями. В большинстве областей ожидается умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики 26 декабря предупреждают украинцев о метеорологических явлениях.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 26 декабря
Ночью в восточных и большинстве центральных областей ожидается небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.
"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С
- на Прикарпатье и на юге страны до +14 °С
- в восточных и северо-восточных областях +3...+8°С.
Напомним, в большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря, будет облачно с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.
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