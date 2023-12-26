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Синоптики попереджають українців про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні

26 грудня 2023 06:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок, 26 грудня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 26 грудня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики 26 грудня попереджають українців про метеорологічні явища.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 грудня

Вночі у східних та більшості центральних областей очікується невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С
  • на Прикарпатті та півдні країни до +14 °С
  • у східних та північно-східних областях +3...+8 °С.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у більшості областей України у вівторок, 26 грудня, буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Окрім того, у деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу.

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