Погода в Україні у вівторок, 26 грудня — прогноз від синоптиків

Синоптики попереджають українців про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні
Погода в Україні, 26 грудня, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики 26 грудня попереджають українців про метеорологічні явища.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні 26 грудня
Вночі у східних та більшості центральних областей очікується невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ. На решті території без істотних опадів.
"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С
- на Прикарпатті та півдні країни до +14 °С
- у східних та північно-східних областях +3...+8 °С.
Нагадаємо, у більшості областей України у вівторок, 26 грудня, буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Окрім того, у деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу.
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