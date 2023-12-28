Погода в Україні в четвер, 28 грудня — прогноз від синоптиків

Людина під парасолею йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН

Сьогодні, 28 грудня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Ймовірні затоплення та сходження лавин у горах. Температура повітря коливатиметься від +3 до -2 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Майже по всій Україні буде хмарна з проясненнями погода. Без опадів — лише у східних та Сумській областях. Проте вночі там можливий невеликий мокрий сніг.

"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря коливатиметься вночі від +2 °С до -3 °С, а вдень — від +1...+6 °С. На заході та півдні країни дещо тепліше — +4...+9 °С.

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В столиці та регіоні теж буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Вітер — західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура повітря по області вночі від +2...-3 °С, вдень +1...+6 °С, у Києві вночі близько 0 °С, вдень +2...+4 °С", — додали синоптики.

Погода в Україні 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про небезпеку

"27-30 грудня 2023 року внаслідок проходження тало-дощового паводку на притоці Десни р.Снов продовжуватиметься ріст рівнів води до 10 см за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення (с.Великий Дирчин-с.Малий Дирчин) у Чернігівському районі Чернігівської області", — застерігають синоптики та попереджають про перший рівень небезпеки.

Карта затоплень в Україні 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, й досі зберігається загроза сніголавинної небезпеки ІІІ рівня. Зокрема, 28 грудня — на високогiр'ї Закарпатської області можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня, очікується 28 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Місцевим мешканцям, а також туристам краще утриматися від сходжень на гірські вершини.

Карта сходження лавин 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.