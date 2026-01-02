Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Неприятный сюрприз — прогноз погоды по Украине от гидрометцентра

Неприятный сюрприз — прогноз погоды по Украине от гидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 06:25
Во второй день зим украинцев ожидает неприятная погода, прогнозируют синоптики
Женщина в зимнем парке гуляет с собакой. Иллюстративное фото: Reuters

Синоптики прогнозируют на 2 января заметное изменение погодных условий, причем в неприятную сторону. Начнется небольшое потепление, что приведет к гололеду на дорогах, а в некоторых областях будут снег и сильный ветер.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 2 января от Укргидрометцентра

Специалисты предупреждают, что погода в Украине сегодня будет очень облачной. В северных и большинстве западных областей Украины не обойдется без снега, но он будет падать умеренно. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Но водителям и пешеходам следует быть очень осторожными из-за гололеда.

Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, а в Карпатах порывы до 25 м/с. Температура днем от -2 °C до +3 °C в южных областях и в Крыму +2...+7 °C.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя O6ST ТЬ 00 2+- +2° ЕНСЬКА ер Луцьк 14° 0°_+2° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Украёнський гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua 0°_+2° итоми ОБя 00 Льв.в Воронеж -ሎሎ ۰+_۵۵ -۵- -12°_-14P 00 0°_+2° 0°_+2° КиΪв Житомир Суми 0_+2° нопилЬ 0°_+2° Ужго OPPHARS ВИННи Франк.всък +1°...+3° -8°__-10° 10° 0°_+2° 12°_-14° 8° 0°_ УКРАЙНА -5P_-7° -19 Полтава 0°_+2° KIB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ 0°_+2 Черн.ц 8°...-10° 0°_+2° кий 0°_+2° Днипро ЛУгАнСЬКА -10°_-12° 0. 0°_+2 МОЛДОВА МИКОЛАЙЕ ОБЛ 4_+6° Запор Запорижнй Лугансько Луга -10°._-12° +1°_+3° ОДЕСЬКА ОБЛА Доненыия: aiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ +4_+6 Одеса БЛАСТЬ Картограф.чнй дани AT
Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик предупреждает о снеге в западных и северных областях, а вот в других регионах осадков не будет. Ожидается и потепление вплоть до +6 °C.

погода
Карта погоды. Фото: Метеопост

По прогнозу Диденко, днем предполагается -2...+3 °C, а на юге до +3...+6 °C. Кроме того, ожидается юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпало более метра снега.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на неделю.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации