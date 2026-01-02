Во второй день зим украинцев ожидает неприятная погода, прогнозируют синоптики

Женщина в зимнем парке гуляет с собакой. Иллюстративное фото: Reuters

Синоптики прогнозируют на 2 января заметное изменение погодных условий, причем в неприятную сторону. Начнется небольшое потепление, что приведет к гололеду на дорогах, а в некоторых областях будут снег и сильный ветер.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Прогноз погоды на 2 января от Укргидрометцентра

Специалисты предупреждают, что погода в Украине сегодня будет очень облачной. В северных и большинстве западных областей Украины не обойдется без снега, но он будет падать умеренно. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Но водителям и пешеходам следует быть очень осторожными из-за гололеда.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, а в Карпатах порывы до 25 м/с. Температура днем от -2 °C до +3 °C в южных областях и в Крыму +2...+7 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик предупреждает о снеге в западных и северных областях, а вот в других регионах осадков не будет. Ожидается и потепление вплоть до +6 °C.

По прогнозу Диденко, днем предполагается -2...+3 °C, а на юге до +3...+6 °C. Кроме того, ожидается юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

