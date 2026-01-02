Відео
Головна Погода Неприємний сюрприз — прогноз погоди по Україні від гідрометцентру

Неприємний сюрприз — прогноз погоди по Україні від гідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 06:25
В другий день зим українців очікує неприємна погода, прогнозують синоптики
Жінка в зимовому парку гуляє із собакою. Ілюстративне фото: Reuters

Синоптики прогнозують на 2 січня помітну зміну погодних умов, причому у неприємний бік. Почнеться невеличке потепління, що призведе до ожеледиці на дорогах, а у деяких областях будуть сніг та сильний вітер.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометцентру

Фахівці попереджають, що погода в Україні сьогодні буде дуже хмарною. У північних та більшості західних областей України не обійдеться без снігу, але він буде падати помірно. На решті території істотних опадів не прогнозують. Але водіям та пішоходам слід бути дуже обережними через ожеледицю.

Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а в Карпатах пориви до 25 м/с. Температура вдень від -2 °C до +3 °C у південних областях та в Криму +2…+7 °C.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя O6ST ТЬ 00 2+- +2° ЕНСЬКА ер Луцьк 14° 0°_+2° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Украёнський гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua 0°_+2° итоми ОБя 00 Льв.в Воронеж -ሎሎ ۰+_۵۵ -۵- -12°_-14P 00 0°_+2° 0°_+2° КиΪв Житомир Суми 0_+2° нопилЬ 0°_+2° Ужго OPPHARS ВИННи Франк.всък +1°...+3° -8°__-10° 10° 0°_+2° 12°_-14° 8° 0°_ УКРАЙНА -5P_-7° -19 Полтава 0°_+2° KIB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ 0°_+2 Черн.ц 8°...-10° 0°_+2° кий 0°_+2° Днипро ЛУгАнСЬКА -10°_-12° 0. 0°_+2 МОЛДОВА МИКОЛАЙЕ ОБЛ 4_+6° Запор Запорижнй Лугансько Луга -10°._-12° +1°_+3° ОДЕСЬКА ОБЛА Доненыия: aiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ +4_+6 Одеса БЛАСТЬ Картограф.чнй дани AT
Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня попереджає про сніг у західних та північних областях, а ось у інших регіонах опадів не буде. Очікується і потепління аж до +6 °C.

погода
Карта погоди. Фото: Метеопост

За прогнозом Діденко, вдень передбачається -2...+3 °C, а на півдні до +3...+6 °C. Крім того, очікується південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах випало понад метр снігу.

Також ми публікували прогноз погоди в Україні на тиждень.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
