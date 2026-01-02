В другий день зим українців очікує неприємна погода, прогнозують синоптики

Жінка в зимовому парку гуляє із собакою. Ілюстративне фото: Reuters

Синоптики прогнозують на 2 січня помітну зміну погодних умов, причому у неприємний бік. Почнеться невеличке потепління, що призведе до ожеледиці на дорогах, а у деяких областях будуть сніг та сильний вітер.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометцентру

Фахівці попереджають, що погода в Україні сьогодні буде дуже хмарною. У північних та більшості західних областей України не обійдеться без снігу, але він буде падати помірно. На решті території істотних опадів не прогнозують. Але водіям та пішоходам слід бути дуже обережними через ожеледицю.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а в Карпатах пориви до 25 м/с. Температура вдень від -2 °C до +3 °C у південних областях та в Криму +2…+7 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня попереджає про сніг у західних та північних областях, а ось у інших регіонах опадів не буде. Очікується і потепління аж до +6 °C.

За прогнозом Діденко, вдень передбачається -2...+3 °C, а на півдні до +3...+6 °C. Крім того, очікується південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

