Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Облачно, но без осадков — прогноз погоды на завтра arrow

Облачно, но без осадков — прогноз погоды на завтра

6 декабря 2025 18:08
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 7 декабря свидетельствует о том, что будет облачно
Люди идут по зимнему городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Прогноз погоды в Украине на сутки 7 декабря свидетельствует о том, что сейчас в Украину уже пришла зима. Температуры по разным регионам страны преимущественно минусовые.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 7 декабря

Погоды в Украине на сутки 7 декабря, по словам синоптиков, обещает быть облачной с прояснениями. В то же время специалисты прогнозируют отсутствие осадков.

Хмарно, але без опадів — прогноз погоди на завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", - отмечает Укргидрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: сообщение Укргидрометцентра в Facebook

Температура ночью будет колебаться от +2 °С до -3 °С мороза. Днем она составит +1...+6 °С. На юге страны и Закарпатье ночью температура составит +1...+6 °С, а днем +4...+9 °С.

Напомним, что температура в Украине в декабре будет выше климатической нормы — это означает относительно теплую зиму.

Ранее мы также информировали, что День Святого Николая в Украине может пройти с потеплением и дождем, а на Рождество ожидается незначительное похолодание и легкий снег

погода Укргидрометцентр декабрь прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:40 Лимиты в банкоматах — где можно снять наибольшую сумму за раз

18:37 Пересечение границы с Молдовой — какая бумажка теперь обязательна

18:29 Зеленский провел разговор с Уиткоффом — подробности

18:08 Облачно, но без осадков — прогноз погоды на завтра

18:03 Главная новогодняя елка страны в Киеве — фоторепортаж

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:45 Vodafone расширит одну из своих услуг — что готовят абонентам

17:40 В Одессе зажгли огни на главной елке города — фоторепортаж

17:35 Курс евро может изменить направление — чего ждать совсем скоро

17:25 В Польше объявляли воздушную тревогу во время атаки на Украину

17:17 Следующая война может не быть такой, как в Украине — генерал НАТО

18:40 Лимиты в банкоматах — где можно снять наибольшую сумму за раз

18:37 Пересечение границы с Молдовой — какая бумажка теперь обязательна

18:29 Зеленский провел разговор с Уиткоффом — подробности

18:08 Облачно, но без осадков — прогноз погоды на завтра

18:03 Главная новогодняя елка страны в Киеве — фоторепортаж

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

17:45 Vodafone расширит одну из своих услуг — что готовят абонентам

17:40 В Одессе зажгли огни на главной елке города — фоторепортаж

17:35 Курс евро может изменить направление — чего ждать совсем скоро

17:25 В Польше объявляли воздушную тревогу во время атаки на Украину

17:17 Следующая война может не быть такой, как в Украине — генерал НАТО

18:47 Тепло с одесского рынка – как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

22 ноября 2025

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

22 ноября 2025

19:15 Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

25 ноября 2025

16:10 На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации