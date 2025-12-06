Прогноз погоды на 7 декабря свидетельствует о том, что будет облачно

Люди идут по зимнему городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на сутки 7 декабря свидетельствует о том, что сейчас в Украину уже пришла зима. Температуры по разным регионам страны преимущественно минусовые.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 7 декабря

Погоды в Украине на сутки 7 декабря, по словам синоптиков, обещает быть облачной с прояснениями. В то же время специалисты прогнозируют отсутствие осадков.

"Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", - отмечает Укргидрометцентр.

Температура ночью будет колебаться от +2 °С до -3 °С мороза. Днем она составит +1...+6 °С. На юге страны и Закарпатье ночью температура составит +1...+6 °С, а днем +4...+9 °С.

Напомним, что температура в Украине в декабре будет выше климатической нормы — это означает относительно теплую зиму.

Ранее мы также информировали, что День Святого Николая в Украине может пройти с потеплением и дождем, а на Рождество ожидается незначительное похолодание и легкий снег