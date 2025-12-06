Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Синоптики удивили — где завтра ожидать мороз в Украине arrow

Синоптики удивили — где завтра ожидать мороз в Украине

6 декабря 2025 23:58
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 7 декабря — где будет мороз
Женщина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 7 декабря, почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В то же время в некоторых областях ожидаются морозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода на 7 декабря от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 7 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Погода в Україні на 7 грудня
Погода в Украине на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-восточный, восточный, в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от +2 °С до -3°. Днем — +1...+6 °С. На юге страны и Закарпатье ночью +1...+6 °С, днем несколько теплее - +4...+9 °С.

Погода на 7 декабря от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 7 декабря в Украине будет прохладно.

В ночные часы температура воздуха составит от +2 °С до -4 °С. В течение дня 7 декабря ожидается +2...+6 °С, на Закарпатье и юге Крыма +7...+11 °С.

Диденко отметила, что антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в воскресенье ожидается погода сухая, холодноватая. Ночью -1...-3 °С, в дневные часы +1...+4 °С.

Погода від Діденко на 7 грудня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, каким будет первый месяц зимы в Украине — будут ли снегопады в декабре.

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине 2025-2026 годов.

Укргидрометцентр зима морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:03 Женщина корректировала удары по ВСУ — как ее наказал суд

00:51 Календарь прививок обновили — что изменилось

00:40 Специалисты исследовали качество аптечного подсумка для военных

00:33 Мужчина сотрудничал с агентом РФ — что решил суд

00:30 Отсрочка и ВВК — могут ли принудительно доставить в ТЦК

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

00:00 Забарного подозревают в симуляции болезни из-за россиянина

6 декабря

23:59 Вечерний удар по Черниговщине — погиб мужчина

23:58 Синоптики удивили — где завтра ожидать мороз в Украине

23:43 Трагическое ДТП с украинцами в Польше — погиб водитель авто

23:35 До 21 часа без света — графики отключений в Харькове на завтра

01:03 Женщина корректировала удары по ВСУ — как ее наказал суд

00:51 Календарь прививок обновили — что изменилось

00:40 Специалисты исследовали качество аптечного подсумка для военных

00:33 Мужчина сотрудничал с агентом РФ — что решил суд

00:30 Отсрочка и ВВК — могут ли принудительно доставить в ТЦК

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

00:00 Забарного подозревают в симуляции болезни из-за россиянина

6 декабря

23:59 Вечерний удар по Черниговщине — погиб мужчина

23:58 Синоптики удивили — где завтра ожидать мороз в Украине

23:43 Трагическое ДТП с украинцами в Польше — погиб водитель авто

23:35 До 21 часа без света — графики отключений в Харькове на завтра

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

25 ноября 2025

16:10 На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму

24 ноября 2025

00:14 Как правильно хранить квашеную капусту — важные советы

25 ноября 2025

06:01 Зимняя тысяча для клиентов Ощада — как получить средства без Дії

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации