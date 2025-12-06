Прогноз погоды в Украине на 7 декабря — где будет мороз

Женщина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 декабря, почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В то же время в некоторых областях ожидаются морозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода на 7 декабря от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 7 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Погода в Украине на 7 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-восточный, восточный, в пределах 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от +2 °С до -3°. Днем — +1...+6 °С. На юге страны и Закарпатье ночью +1...+6 °С, днем несколько теплее - +4...+9 °С.

Погода на 7 декабря от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 7 декабря в Украине будет прохладно.

В ночные часы температура воздуха составит от +2 °С до -4 °С. В течение дня 7 декабря ожидается +2...+6 °С, на Закарпатье и юге Крыма +7...+11 °С.

Диденко отметила, что антициклон будет определять везде в Украине на выходных погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в воскресенье ожидается погода сухая, холодноватая. Ночью -1...-3 °С, в дневные часы +1...+4 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, каким будет первый месяц зимы в Украине — будут ли снегопады в декабре.

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине 2025-2026 годов.