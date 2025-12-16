Видео
Україна
Отдохнем от дождей — Диденко сказала, где завтра распогодится

16 декабря 2025 14:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода 17 декабря в Украине — где завтра будет солнечно
Хорошая погода без осадков зимой. Фото: Новини.LIVE
В Украине 17 декабря в большинстве областей будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Однако есть регионы, где завтра будет солнечная и комфортная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 17 декабря

Диденко рассказала, что завтра в западных областях будет солнечная и комфортная погода. Температура воздуха тоже порадует. В течение дня столбики термометров будут показывать +2...+5 °C, а на западе и в южной части +4...+10 °C. Только в южном Запорожье предполагается +2...+4 °C.

Погода в Україні 17 грудня
Карта температур на 17 декабря. Фото: Метеопост

Также 17 декабря будет преобладать ветер южного направления. Порывы будут умеренные, а порой порывистые. Кроме того, утром и вечером будут туманы, которые могут уменьшить видимость.

Погода в Киеве 17 декабря

По прогнозу Диденко, в Киеве 17 декабря погода не претерпит особых изменений. Осадков не ожидается, но временами будет порывистый и некомфортный ветер. Ближайшей ночью в столице столбики термометров будут показывать +2 °C, а днем +5 °C.

"Такая сравнительно теплая погода еще продлится, можно чрезмерно не одеваться, а вот ближайшее похолодание до преобладающих "минусов" и ночью, и днем вероятно с 26-го декабря", — предупредила синоптик.

Погода на 17 грудня в Україні
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. Тогда ожидаются морозы до -12 °C и мощный снег.

Также мы писали, будут ли сегодня магнитные бури. В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой.

погода Солнце Наталка Диденко дождь прогноз погоды
