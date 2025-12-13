Сегодня осадков не будет, а вот в воскресенье следует ожидать дождь и снег, прогнозирует Диденко

Девушка под снегом идет по улице. Иллюстративное фото: Reuters

Сегодня, в субботу, в Украине обойдется без осадков, а вот уже завтра, в воскресенье, следует готовиться к дождям. Причем в некоторых регионах даже может выпасть мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Прогноз погоды на выходные 13-14 декабря

Карта погоды на 14 декабря. Фото: facebook.com/tala.didenko

Сегодня, 13 декабря, Украина все еще будет находиться под влиянием антициклона. Следовательно, Диденко прогнозирует отсутствие каких-либо осадков. В то же время ветер будет оставаться порывистым, местами - сильным, особенно на Левобережье.

Однако в течение дня температура будет снижаться — от -2 до +2°C, а в западных областях — +2...+5°C.

В Киеве сегодня дождей не будет, а температура ожидается около 0°C.

Какая погода будет в воскресенье

А вот завтра, 14 декабря, на севере, западе, в центральных областях, а также местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег. На дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

В большинстве восточных областей осадков не прогнозируется, а вот на юге страны будет преобладать дождь.

Температура воздуха в воскресенье составит от -3 до +3°C, в западных областях — до +3...+6°C. К непогоде добавится сильный порывистый северо-западный ветер.

