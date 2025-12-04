Видео
Погода в Украине сегодня — где будет почти весеннее тепло

4 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 4 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 4 декабря, дали синоптики. Небольшой дождь пройдет местами в северных, большинстве центральных и южных областях. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 4 декабря

Погода в Украине 4 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в Карпатах местами образуется туман. Юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С, а в восточных регионах и Карпатах — до -3...+2 °С. Днем будет +3...+8 °С, на Закарпатье — до +11 °С. Самая теплая погода ожидается на юге: ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С.

Температуры в Украине 4 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Местами небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...+5 °С, а в Киеве — +2...+4 °С. Днем в столице воздух прогреется до +4...+6 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 декабря Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона. В большинстве областей существенных осадков не предвидится, местами возможны разве что локальные островки влаги.

Температура воздуха существенных изменений не претерпит. В течение дня воздух прогреется до +4...+8 °С, а на юге — до +8...+12 °С.

Преимущественно юго-восточный ветер будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве существенные осадки будут вряд ли. Максимальная температура достигнет +5...+7 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 4 декабря в Украине удержится теплая погода. Правда, в некоторых регионах возможны небольшие дожди.

Также мы сообщали, что в Одессе 3 декабря объявляли штормовое предупреждение. Туман привел к проблемам с видимостью на дорогах.

