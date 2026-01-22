На сегодня Укргидрометцентр и Наталка Диденко прогнозируют осадки в некоторых областях Украины

Девушка на улице зимой. Иллюстративное фото: Reuters

На сегодня в Украине синоптики не прогнозируют существенных осадков, хотя в некоторых регионах без них не обойдется. Температура воздуха понемногу будет подниматься.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и метеоролог Наталка Диденко.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 22 января от Укргодрометцентра

Синоптики обещают сегодня на юго-западе страны влажный воздух с Балкан. Результатом может быть мокрый снег и дождь в Одесской области. В западных и южных областях в утренние часы местами туман. На дорогах местами сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно осторожными.

Ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях -11...-6 °С, на Закарпатье - 0...+3 °С. На юге страны 0...+5 °С. На остальной территории -9...-4 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр.

Прогноз от Наталки Диденко

Постепенное повышение температуры обещает и Диденко. По ее прогнозу сегодня, в четверг, 22 января, начнет понемногу разрушаться антициклон, который накрыл Украину. Первые осадки появятся на юго-западе, а вечером местами в центральных областях и на Севере. На остальной территории Украины будет без осадков.

На следующей неделе температура должна подняться еще больше. В центре можно ожидать даже +1 °C.

"Ночь еще ожидается холодной, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5. °C, вдоль северных областей местами до -8 °C. В большинстве центральных областей будет -2...+1 °C, на юге 0...+2 °C, в Крыму до +5 °C", - говорится в сообщении.

В Киеве 22-го января днем мороз ослабнет до -2...-4 °C. Однако Диденко предупреждает, что в столице местами возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица.

