Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Потрохи теплішає, але буде й сніжити — прогноз погоди на сьогодні

Потрохи теплішає, але буде й сніжити — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 06:25
На сьогодні Укргідрометцентр та Наталка Діденко прогнозують опади у деяких областях України
Дівчина на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Reuters

На сьогодні в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, хоча в деяких регіонах без них не обійдеться. Температура повітря потрохи буде підійматись.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та метеорологиня Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:
Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 січня від Укргодрометцентру

Синоптики обіцяють сьогодні на південному заході країни вологе повітря з Балкан. Результатом може бути мокрий сніг та дощ на Одещині. У західних та південних областях в ранкові години місцями туман. На дорогах подекуди збережеться ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обачними.

Реклама

Вітер південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. 

Температура повітря в західних областях -11...-6 °С, на Закарпатті — 0...+3 °С. На півдні країни 0...+5 °С. На решті території -9...-4 °С.

Реклама
яка погода завтра
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр. 

 

Прогноз від Наталки Діденко

Поступове підвищення температури обіцяє і Діденко. За її прогнозом сьогодні, у четвер, 22 січня, почне потроху руйнуватися антициклон, який накрив Україну. Перші опади з'являться на південному заході, а ввечері місцями в центральних областях та на Півночі. На решті території України буде без опадів.

Реклама

На наступному тижні температура має піднятись ще більше. У центрі можна очікувати навіть +1 °C. 

"Ніч ще очікується холодною, проте вдень температура повітря підвищиться до -2...-5. °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C. У більшості центральних областей буде -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C",— йдеться в повідомленні.

Реклама

У Києві 22-го січня вдень мороз послабне до -2...-4 °C. Проте Діденко попереджає, що у столиці місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як російські окупанти використовують холодну погоду для просування на фронті.

Реклама

Також синоптикиня Наталка Діденко проінформувала, коли чекати перших опадів після довгоочікуваного похолодання.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації