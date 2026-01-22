На сьогодні Укргідрометцентр та Наталка Діденко прогнозують опади у деяких областях України

Дівчина на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Reuters

На сьогодні в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, хоча в деяких регіонах без них не обійдеться. Температура повітря потрохи буде підійматись.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та метеорологиня Наталка Діденко.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 січня від Укргодрометцентру

Синоптики обіцяють сьогодні на південному заході країни вологе повітря з Балкан. Результатом може бути мокрий сніг та дощ на Одещині. У західних та південних областях в ранкові години місцями туман. На дорогах подекуди збережеться ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обачними.

Вітер південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в західних областях -11...-6 °С, на Закарпатті — 0...+3 °С. На півдні країни 0...+5 °С. На решті території -9...-4 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр.

Прогноз від Наталки Діденко

Поступове підвищення температури обіцяє і Діденко. За її прогнозом сьогодні, у четвер, 22 січня, почне потроху руйнуватися антициклон, який накрив Україну. Перші опади з'являться на південному заході, а ввечері місцями в центральних областях та на Півночі. На решті території України буде без опадів.

На наступному тижні температура має піднятись ще більше. У центрі можна очікувати навіть +1 °C.

"Ніч ще очікується холодною, проте вдень температура повітря підвищиться до -2...-5. °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C. У більшості центральних областей буде -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C", — йдеться в повідомленні.

У Києві 22-го січня вдень мороз послабне до -2...-4 °C. Проте Діденко попереджає, що у столиці місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

