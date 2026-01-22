На сьогодні Укргідрометцентр та Наталка Діденко прогнозують опади у деяких областях України

Потрохи теплішає, але буде й сніжити — прогноз погоди на сьогодні
На сьогодні в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, хоча в деяких регіонах без них не обійдеться. Температура повітря потрохи буде підійматись.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та метеорологиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 22 січня від Укргодрометцентру
Синоптики обіцяють сьогодні на південному заході країни вологе повітря з Балкан. Результатом може бути мокрий сніг та дощ на Одещині. У західних та південних областях в ранкові години місцями туман. На дорогах подекуди збережеться ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обачними.
Вітер південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря в західних областях -11...-6 °С, на Закарпатті — 0...+3 °С. На півдні країни 0...+5 °С. На решті території -9...-4 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
Поступове підвищення температури обіцяє і Діденко. За її прогнозом сьогодні, у четвер, 22 січня, почне потроху руйнуватися антициклон, який накрив Україну. Перші опади з'являться на південному заході, а ввечері місцями в центральних областях та на Півночі. На решті території України буде без опадів.
На наступному тижні температура має піднятись ще більше. У центрі можна очікувати навіть +1 °C.
"Ніч ще очікується холодною, проте вдень температура повітря підвищиться до -2...-5. °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C. У більшості центральних областей буде -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C",— йдеться в повідомленні.
У Києві 22-го січня вдень мороз послабне до -2...-4 °C. Проте Діденко попереджає, що у столиці місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.
