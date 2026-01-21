Прогноз погоди на 22 січня від Наталки Діденко

Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, почне потроху руйнуватися антициклон, який накрив Україну. Перші опади з'являться на південному заході, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території України буде без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у середу, 21 січня.

Більш відчутним потепління стане на наступному тижні

"Ніч ще очікується холодною, проте вдень температура повітря підвищиться до -2...-5 °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C. У більшості центральних областей буде -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C", — йдеться в повідомленні.

Також прогнозується рвучкий, південно-східний вітер.

У Києві 22-го січня вночі очікується до -12 °C, вдень мороз послабне до -2...-4 °C.

"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", — каже Діденко.

Синоптик попереджає, що така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів. За її словами, більш відчутним стане потепління на наступному тижні.

