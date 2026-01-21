Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Синоптик Діденко назвала області, куди прийде омріяне потепління

Синоптик Діденко назвала області, куди прийде омріяне потепління

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:47
Прогноз погоди на 22 січня від Наталки Діденко
Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, почне потроху руйнуватися антициклон, який накрив Україну. Перші опади з'являться на південному заході, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території України буде без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:

Більш відчутним потепління стане на наступному тижні

"Ніч ще очікується холодною, проте вдень температура повітря підвищиться до -2...-5 °C, вздовж північних областей місцями до -8 °C. У більшості центральних областей буде -2...+1 °C, на півдні 0...+2 °C, в Криму до +5 °C", — йдеться в повідомленні.

Також прогнозується рвучкий, південно-східний вітер.

У Києві 22-го січня вночі очікується до -12 °C, вдень мороз послабне до -2...-4 °C.

"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", — каже Діденко.

Синоптик попереджає, що така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів. За її словами, більш відчутним стане потепління на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як російські окупанти використовують морози на фронті.

Також ми писали, яка погода завтра очікується на Харківщині.

погода Київ морози Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації