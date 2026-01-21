Прогноз погоды на 22 января от Наталки Диденко

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, начнет понемногу разрушаться антициклон, который накрыл Украину. Первые осадки появятся на юго-западе, а вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории Украины будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в среду, 21 января.

Более ощутимым потепление станет на следующей неделе

"Ночь еще ожидается холодной, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5 °C, вдоль северных областей местами до -8 °C. В большинстве центральных областей будет -2...+1 °C, на юге 0...+2 °C, в Крыму до +5 °C", — говорится в сообщении.

Также прогнозируется порывистый, юго-восточный ветер.

В Киеве 22-го января ночью ожидается до -12 °C, днем мороз ослабнет до -2...-4 °C.

"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица", — говорит Диденко.

Синоптик предупреждает, что такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов. По ее словам, более ощутимым станет потепление на следующей неделе.

