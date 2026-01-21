Видео
Главная Погода Синоптик Диденко назвала области, куда придет желанное потепление

Синоптик Диденко назвала области, куда придет желанное потепление

Дата публикации 21 января 2026 18:47
Прогноз погоды на 22 января от Наталки Диденко
Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, начнет понемногу разрушаться антициклон, который накрыл Украину. Первые осадки появятся на юго-западе, а вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории Украины будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в среду, 21 января.

Читайте также:

Более ощутимым потепление станет на следующей неделе

"Ночь еще ожидается холодной, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5 °C, вдоль северных областей местами до -8 °C. В большинстве центральных областей будет -2...+1 °C, на юге 0...+2 °C, в Крыму до +5 °C", — говорится в сообщении.

Также прогнозируется порывистый, юго-восточный ветер.

В Киеве 22-го января ночью ожидается до -12 °C, днем мороз ослабнет до -2...-4 °C.

"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица", — говорит Диденко.

Синоптик предупреждает, что такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов. По ее словам, более ощутимым станет потепление на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, как российские оккупанты используют морозы на фронте.

Также мы писали, какая погода завтра ожидается на Харьковщине.

погода Киев морозы Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
