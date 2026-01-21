Прогноз погоды в Харькове на 22 января — будут ли морозы и гололедица

Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Харькове
В четверг, 22 января, в Харькове и области ожидаются сильные морозы и гололедица. Кое-где температура воздуха опустится до -15 °С.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове и области на 22 января
В четверг в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.
Завтра на Харьковщине без существенных осадков. ️ Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, в пределах 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью — -10...-15 °С, днем — -4...-9 °С.
В Харькове завтра также не прогнозируется существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
В четверг в Харькове температура воздуха ночью — -11...-13 °С, днем будет несколько теплее — -5...-7 °С.
