Україна
Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Харькове

Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Харькове

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:47
Прогноз погоды в Харькове на 22 января — будут ли морозы и гололедица
Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, в Харькове и области ожидаются сильные морозы и гололедица. Кое-где температура воздуха опустится до -15 °С.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Погода у Харкові на 22 січня
Прогноз погоды на 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове и области на 22 января

В четверг в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.

Завтра на Харьковщине без существенных осадков. ️ Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью — -10...-15 °С, днем — -4...-9 °С.

В Харькове завтра также не прогнозируется существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

В четверг в Харькове температура воздуха ночью — -11...-13 °С, днем будет несколько теплее — -5...-7 °С.

Погода у Харкові на 22 січня
Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Недавно Новини.LIVE показали уникальные кадры зимнего берега и моря в Одессе.

Ранее синоптики ответили, ожидать ли в этом году в Украине морозов до -23 градусов.

Автор:
Альбина Заречная
Автор:
Альбина Заречная
