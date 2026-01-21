Прогноз погоды в Харькове на 22 января — будут ли морозы и гололедица

Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, в Харькове и области ожидаются сильные морозы и гололедица. Кое-где температура воздуха опустится до -15 °С.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове и области на 22 января

В четверг в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.

Завтра на Харьковщине без существенных осадков. ️ Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью — -10...-15 °С, днем — -4...-9 °С.

В Харькове завтра также не прогнозируется существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

В четверг в Харькове температура воздуха ночью — -11...-13 °С, днем будет несколько теплее — -5...-7 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Недавно Новини.LIVE показали уникальные кадры зимнего берега и моря в Одессе.

Ранее синоптики ответили, ожидать ли в этом году в Украине морозов до -23 градусов.