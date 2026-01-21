Прогноз погоди у Харкові на 22 січня — чи будуть морози та ожеледиця

Гідрометцентр дав невтішний прогноз погоди у Харкові на завтра
У четвер, 22 січня, у Харкові та області очікуються сильні морози та ожеледиця. Подекуди температура повітря опуститься до -15 °С.
Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові та області на 22 січня
У четвер у Харкові та Харківській області буде хмарно з проясненнями.
Завтра на Харківщині без істотних опадів.️ Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний️, у межах 5-10 м/с.
Температура повітря вночі — -10...-15 °С, вдень — -4...-9 °С.
У Харкові завтра також не прогнозується істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний️, 5-10 м/с.
У четвер у Харкові температура повітря вночі — -11...-13 °С, вдень буде дещо тепліше — -5...-7 °С.
