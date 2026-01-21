Відео
Україна
Гідрометцентр дав невтішний прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:47
Прогноз погоди у Харкові на 22 січня — чи будуть морози та ожеледиця
Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, у Харкові та області очікуються сильні морози та ожеледиця. Подекуди температура повітря опуститься до -15 °С.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Погода у Харкові на 22 січня
Прогноз погоди на 22 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові та області на 22 січня

У четвер у Харкові та Харківській області буде хмарно з проясненнями.

Завтра на Харківщині без істотних опадів.️ Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний️, у межах 5-10 м/с.  

Температура повітря вночі — -10...-15 °С, вдень — -4...-9 °С.   

У Харкові завтра також не прогнозується істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний️, 5-10 м/с.

У четвер у Харкові температура повітря вночі — -11...-13 °С, вдень буде дещо тепліше — -5...-7 °С.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нещодавно Новини.LIVE показали унікальні кадри зимового берега та моря в Одесі.

Раніше синоптики відповіли, чи очікувати цьогоріч в Україні морозів до -23 градусів.

Харків Укргідрометцентр зима морози прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
