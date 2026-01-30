Мокрый снег и осадки — прогноз синоптиков на сегодня в Украине

Люди с зонтиками под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине сегодня синоптики прогнозируют потепление, но в некоторых областях ожидаются осадки. Причем не просто дождь, но и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз Укргидрометцентра на 30 января

Карта погоды на 30 января. Фото: Укргидрометцентр

По данным метеорологов, сегодня на Севере и Северо-Западе будет облачно. Следует ожидать небольшой снег. В течение суток температура резко упадет до -7...-12°C.

А вот Юг и Юго-Восток можно считать самыми теплыми регионами страны. Но дожди будут в Одесской и Николаевской областях причем местами сильные. Температура днем будет колебаться от +1 до +6°C, в Крыму до +12°C.

В Центр и на Харьковщине в пятницу, 30 января, прогнозируются сложные погодные условия - мокрый снег с дождем. Также будет гололедица. Температура в течение суток: 0...-5°C.

На Закарпатье без существенных осадков. Температура до +4°C днем.

Ветер: северо-восточный (на востоке — юго-восточный), 7-12 м/с. На северо-востоке днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Предупреждение об опасности

Синоптики особо обращают внимание на гололед: на дорогах большей части страны (кроме юга и юго-востока) будет очень скользко — объявлен I уровень опасности (желтый).

Утром в южных областях, а также на Кировоградщине и Днепропетровщине ожидается туман, что ограничит видимость.

Ранее синоптики информировали, когда в Украине ожидать морозы до минус 30 градусов. В свою очередь синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине будет пик сильных морозов.