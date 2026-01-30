Мокрий сніг та опади — прогноз синоптиків на сьогодні в Україні

Потепління, але з дощами — прогноз Укргідрометцентру на сьогодні
В Україні сьогодні синоптики прогнозують потепління, але у деяких областях очікуються опади. Причому не просто дощ, але й мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз Укргідрометцентра на 30 січня
За даними метеорологів, сьогодні на Півночі та Північному Заході буде хмарно. Слід очікувати невеликий сніг. Протягом доби температура різко впаде до −7…−12°C.
А ось на Південь та Південний Схід можна вважати найтеплішими регіонами країни. Але дощі будуть на Одещині та Миколаївщині причому місцями сильні. Температура вдень коливатиметься від +1 до +6°C, у Криму до +12°C.
В Центр та на Харківщині у п'ятницю, 30 січня, прогнозуються складні погодні умови — мокрий сніг з дощем. Також буде ожеледиця. Температура протягом доби: 0…-5°C.
На Закарпатті без істотних опадів. Температура до +4°C вдень.
Вітер: північно-східний (на сході — південно-східний), 7−12 м/с. На північному сході вдень можливі пориви до 15−20 м/с.
Попередження про небезпеку
Синоптики особливо звертають увагу на ожеледицю: на дорогах більшої частини країни (крім півдня та південного сходу) буде дуже слизько — оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Вранці у південних областях, а також на Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікується туман, що обмежить видимість.
