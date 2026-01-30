Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Потепління, але з дощами — прогноз Укргідрометцентру на сьогодні

Потепління, але з дощами — прогноз Укргідрометцентру на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 06:25
Мокрий сніг та опади — прогноз синоптиків на сьогодні в Україні
Люди з парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні сьогодні синоптики прогнозують потепління, але у деяких областях очікуються опади. Причому не просто дощ, але й мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз Укргідрометцентра на 30 січня

Потепління, але з дощами - прогноз Укргідрометцентру на сьогодні - фото 1
Мапа погоди на 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

За даними метеорологів, сьогодні на Півночі та Північному Заході буде хмарно. Слід очікувати невеликий сніг. Протягом доби температура різко впаде до −7…−12°C.

А ось на Південь та Південний Схід можна вважати найтеплішими регіонами країни. Але дощі будуть на Одещині та Миколаївщині причому місцями сильні. Температура вдень коливатиметься від +1 до +6°C, у Криму до +12°C.

В Центр та на Харківщині у п'ятницю, 30 січня, прогнозуються складні погодні умови — мокрий сніг з дощем. Також буде ожеледиця. Температура протягом доби: 0…-5°C.

На Закарпатті без істотних опадів. Температура до +4°C вдень.

Вітер: північно-східний (на сході — південно-східний), 7−12 м/с. На північному сході вдень можливі пориви до 15−20 м/с.

Попередження про небезпеку

Синоптики особливо звертають увагу на ожеледицю: на дорогах більшої частини країни (крім півдня та південного сходу) буде дуже слизько — оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Вранці у південних областях, а також на Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікується туман, що обмежить видимість.

Раніше синоптики інформували, коли в Україні очікувати морози до мінус 30 градусів. Своєю чергою синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні буде пік лютих морозів.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації