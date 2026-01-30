Мокрий сніг та опади — прогноз синоптиків на сьогодні в Україні

Люди з парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні сьогодні синоптики прогнозують потепління, але у деяких областях очікуються опади. Причому не просто дощ, але й мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз Укргідрометцентра на 30 січня

Мапа погоди на 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

За даними метеорологів, сьогодні на Півночі та Північному Заході буде хмарно. Слід очікувати невеликий сніг. Протягом доби температура різко впаде до −7…−12°C.

А ось на Південь та Південний Схід можна вважати найтеплішими регіонами країни. Але дощі будуть на Одещині та Миколаївщині причому місцями сильні. Температура вдень коливатиметься від +1 до +6°C, у Криму до +12°C.

В Центр та на Харківщині у п'ятницю, 30 січня, прогнозуються складні погодні умови — мокрий сніг з дощем. Також буде ожеледиця. Температура протягом доби: 0…-5°C.

На Закарпатті без істотних опадів. Температура до +4°C вдень.

Вітер: північно-східний (на сході — південно-східний), 7−12 м/с. На північному сході вдень можливі пориви до 15−20 м/с.

Попередження про небезпеку

Синоптики особливо звертають увагу на ожеледицю: на дорогах більшої частини країни (крім півдня та південного сходу) буде дуже слизько — оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Вранці у південних областях, а також на Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікується туман, що обмежить видимість.

Раніше синоптики інформували, коли в Україні очікувати морози до мінус 30 градусів. Своєю чергою синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні буде пік лютих морозів.