Головна Погода Влуплять 30-градусні морози — коли Україну знову скує лютий холод

Влуплять 30-градусні морози — коли Україну знову скує лютий холод

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 16:39
Погода в Україні на лютий — чи будуть сильні морози до -30 градусів
Люди йдуть містом під час сильних морозів та снігопадів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У лютому сильні морози повернуться на територію України. Очікується, що в останній місяць зими морози подекуди  сягнуть до -30 ºС.  

Про це інформують Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та синоптики у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Сильні морози в Україні у лютому — чого очікувати

 Отже, в Україну насуваються сильні морози. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вже 1–3 лютого в Україні очікується різке зниження температури.

Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до -20...-27 ºС, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. А в Києві — до -20...-25 ºС. Вдень прогнозується — -15...-22 ºС.

Синоптики зазначають, що місцями мороз сягне  -30 ºС ( відтак буде третій рівень небезпеки — червоний).

Однак, 4 та 5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Яка причина похолодання та сильних морозів в Україні

Еколог Олександр Соколенко зазначив, що холод насувається на Україну з півночі та північного сходу. Відтак розпочнеться знову вплив Азійського (Сибірського) антициклону.

Фахівець пояснює, що причини аномалії залишаються незмінними — це рух величезних повітряних мас у зоні високого тиску. 

"Причини, практично, ті ж самі. У нас є атмосферні фронти на півдні, які пересуваються з району Чорного моря в бік півдня Сибіру. Там, до речі, буде доволі тепло, наприклад у Пермі, Уфі, Тюмені, Ульяновську, де триматиметься доволі висока температура, як для цієї пори року.

Похолодання в Україні зумовлене пересуванням атмосферних фронтів. Оскільки повітря довкола циклону обертається проти годинникової стрілки, то переміщення холодних повітряних мас спрямовується на територію Європи",розповів Соколенко у коментарі ТСН.ua.

Експерт зауважує, що морози у Києві та Україні можуть тривати до середини лютого.

Зазначимо, що Укргідрометцентр попередив про небезпеку в багатьох областях України 29 січня.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз щодо повернення морозів на територію України.

  

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
