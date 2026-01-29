Видео
Україна
Главная Погода Влупят 30-градусные морозы — когда Украину снова скует лютый холод

Влупят 30-градусные морозы — когда Украину снова скует лютый холод

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 16:39
Погода в Украине на февраль — будут ли сильные морозы до -30 градусов
Люди идут по городу во время сильных морозов и снегопадов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В феврале сильные морозы вернутся на территорию Украины. Ожидается, что в последний месяц зимы морозы местами достигнут до -30 ºС.

Об этом информируют Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и синоптики в четверг, 29 января.

Читайте также:

Сильные морозы в Украине в феврале — чего ожидать

В Украину надвигаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, уже 1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры.

Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до -20...-27 ºС, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. А в Киеве — до -20...-25 ºС. Днем прогнозируется — -15...-22 ºС.

Синоптики отмечают, что местами мороз достигнет -30 ºС (поэтому будет третий уровень опасности — красный).

Однако, 4 и 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Какова причина похолодания и сильных морозов в Украине

Эколог Александр Соколенко отметил, что холод надвигается на Украину с севера и северо-востока. Поэтому начнется снова влияние Азиатского (Сибирского) антициклона.

Специалист объясняет, что причины аномалии остаются неизменными — это движение огромных воздушных масс в зоне высокого давления.

"Причины, практически, те же самые. У нас есть атмосферные фронты на юге, которые передвигаются из района Черного моря в сторону юга Сибири. Там, кстати, будет довольно тепло, например в Перми, Уфе, Тюмени, Ульяновске, где будет держаться довольно высокая температура, как для этого времени года.

Похолодание в Украине обусловлено передвижением атмосферных фронтов. Поскольку воздух вокруг циклона вращается против часовой стрелки, то перемещение холодных воздушных масс направляется на территорию Европы", — рассказал Соколенко в комментарии ТСН.ua.

Эксперт отмечает, что морозы в Киеве и Украине могут продлиться до середины февраля.

Отметим, что Укргидрометцентр предупредил об опасности во многих областях Украины 29 января.

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз относительно возвращения морозов на территорию Украины.

похолодание зима морозы февраль синоптик снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
