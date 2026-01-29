Погода в Украине на февраль — будут ли сильные морозы до -30 градусов

Влупят 30-градусные морозы — когда Украину снова скует лютый холод
В феврале сильные морозы вернутся на территорию Украины. Ожидается, что в последний месяц зимы морозы местами достигнут до -30 ºС.
Об этом информируют Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и синоптики в четверг, 29 января.
Сильные морозы в Украине в феврале — чего ожидать
В Украину надвигаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, уже 1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры.
Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до -20...-27 ºС, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. А в Киеве — до -20...-25 ºС. Днем прогнозируется — -15...-22 ºС.
Синоптики отмечают, что местами мороз достигнет -30 ºС (поэтому будет третий уровень опасности — красный).
Однако, 4 и 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.
Какова причина похолодания и сильных морозов в Украине
Эколог Александр Соколенко отметил, что холод надвигается на Украину с севера и северо-востока. Поэтому начнется снова влияние Азиатского (Сибирского) антициклона.
Специалист объясняет, что причины аномалии остаются неизменными — это движение огромных воздушных масс в зоне высокого давления.
"Причины, практически, те же самые. У нас есть атмосферные фронты на юге, которые передвигаются из района Черного моря в сторону юга Сибири. Там, кстати, будет довольно тепло, например в Перми, Уфе, Тюмени, Ульяновске, где будет держаться довольно высокая температура, как для этого времени года.
Похолодание в Украине обусловлено передвижением атмосферных фронтов. Поскольку воздух вокруг циклона вращается против часовой стрелки, то перемещение холодных воздушных масс направляется на территорию Европы", — рассказал Соколенко в комментарии ТСН.ua.
Эксперт отмечает, что морозы в Киеве и Украине могут продлиться до середины февраля.
