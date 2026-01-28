Видео
Україна
Видео

Главная Погода Синоптик Диденко ответила, когда в Украину вернутся морозы

Синоптик Диденко ответила, когда в Украину вернутся морозы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 15:15
Прогноз погоды в Украине 29 января — Диденког предупредила о морозах
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтрашний день станет короткой паузой тепла перед новой волной похолодания в Украине. Однако оттепель продлится недолго, уже скоро ожидается возвращение сильных морозов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 29 января

В четверг, 29 января, по всей территории Украины ожидается оттепель и осадки. Прогнозируют мокрый снег и дождь, которые пройдут практически во всех регионах.

Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться около 0 °C или с небольшими "плюсами". В южных областях будет теплее — +4...+7 °C, а в Крыму воздух прогреется до +7...+14 °C. Именно этот день фактически станет единственным теплым в ближайшей перспективе.

Прогноз погоди 29 січня
Карта погоды на 29 января. Фото: meteopost.com

С 30 января над Украиной постепенно будет усиливаться влияние мощного антициклона, который будет вытеснять атлантическую влагу и теплые воздушные массы.

31 января и 1 февраля холодный воздух охватит почти всю территорию страны. По предварительным прогнозам, самые сильные морозы ожидаются в период 1-3 февраля — ночью температура может опускаться до -15...-24 °C, а в северных регионах — и еще ниже.

В Україні йдуть морози
Карта погоды на 1 февраля. Фото: meteopost.com

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили об опасности из-за потепления.

А также в Киеве синоптики прогнозируют продолжительные морозы до -27.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
