Головна Погода Синоптик Діденко відповіла, коли до України повернуться морози

Синоптик Діденко відповіла, коли до України повернуться морози

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 15:15
Прогноз погоди в Україні 29 січня — Діденког попередила про морози
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтрашній день стане короткою паузою тепла перед новою хвилею похолодання в Україні. Однак відлига триватиме недовго, вже скоро очікується повернення сильних морозів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 29 січня

У четвер, 29 січня, по всій території України очікується відлига та опади. Прогнозують мокрий сніг і дощ, які пройдуть практично в усіх регіонах.

Температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься близько 0 °C або з невеликими "плюсами". У південних областях буде тепліше — +4…+7 °C, а в Криму повітря прогріється до +7…+14 °C. Саме цей день фактично стане єдиним теплим у найближчій перспективі.

Прогноз погоди 29 січня
Карта погоди на 29 січня. Фото: meteopost.com

Із 30 січня над Україною поступово посилюватиметься вплив потужного антициклону, який витіснятиме атлантичну вологу та теплі повітряні маси. 

31 січня та 1 лютого холодне повітря охопить майже всю територію країни. За попередніми прогнозами, найсильніші морози очікуються у період 1-3 лютого — вночі температура може опускатися до -15…-24 °C, а в північних регіонах — і ще нижче.

В Україні йдуть морози
Карта погоди на 1 лютого. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попередили про небезпеку через потепління.

А також у Києві синоптики прогнозують тривалі морози до -27.

похолодання морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
