Предупреждение о магнитных бурях — к чему готовиться сегодня

12 декабря 2025 15:08
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 12 декабря — чего ожидать метеозависимым
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В пятницу, 12 декабря, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Несмотря на это, метеозависимым все же стоит внимательно следить за самочувствием и изменениями относительно прогнозов.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 12 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), одна вспышка класса М4,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного или нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 12 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 73.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее мы рассказывали, какой будет зима в Украине 2025-2026, и ожидать ли сильные морозы и снегопады.

Также мы информировали, в какие дни в декабре будут очень сильные магнитные бури и как подготовиться.

погода магнитные бури прогнозы головная боль метеозависимость плохое самочувствие
