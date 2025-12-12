Прогноз магнитных бурь на 12 декабря — чего ожидать метеозависимым

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 12 декабря, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Несмотря на это, метеозависимым все же стоит внимательно следить за самочувствием и изменениями относительно прогнозов.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 12 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), одна вспышка класса М4,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного или нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 12 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 73.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

