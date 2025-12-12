Прогноз магнитных бурь на 12 декабря — чего ожидать метеозависимым

Предупреждение о магнитных бурях — к чему готовиться сегодня
В пятницу, 12 декабря, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Несмотря на это, метеозависимым все же стоит внимательно следить за самочувствием и изменениями относительно прогнозов.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 12 декабря
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), одна вспышка класса М4,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного или нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 12 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 73.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
