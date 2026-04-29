Прогреет до более +20°C: погода на первые дни мая от Диденко

Солнечная погода весной. Фото: Новости.LIVE

Украину ожидает резкое изменение погоды: на смену затяжным холодным прогнозам и ночным заморозкам наконец приходит майское потепление. Уже с первых чисел мая солнечные прояснения и сухая погода заменят дождевой фронт, а в отдельных регионах столбики термометров достигнут отметки +20°C.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 30 апреля станет последним испытанием для метеозависимых. В четверг днем воздух прогреется лишь до +8°C...+11°C, а на юге - до +13°C. В северных, центральных и северо-восточных областях еще пройдут дожди.

Температурная карта Украины 30 апреля.

Киевлянам 30 апреля тоже стоит держать зонты наготове, потому что в этот день в столице ожидается небольшой дождь. Ночная температура в городе будет колебаться в пределах +1°C...+3°C, а днем не поднимется выше +10°C.

Когда в Украину вернется потепление

Настоящая весна заявит о себе уже со 2-3 мая. По словам Наталки Диденко, заморозки наконец-то отступят.

Читайте также:

Температурная карта Украины 3 мая.

По всей стране установится сухая погода, а дневная температура поднимется до комфортных +11°C...+16°C. Теплее всего будет жителям Волыни и Ровенской области - там в воскресенье, 3 мая, ожидается настоящая жара как для начала мая: +17°C...+20°C.

Новини.LIVE писали о том, где в Украине будут 29 апреля заморозки и дожди. Непогода может резко накрыть несколько регионов.

Так недавно в Украине в нескольких областях выпал снег. Пользователи соцсетей поделились фото заснеженных пейзажей посреди апреля.

Также специалисты предупредили, когда будут магнитные бури. Сегодня на Солнце заметили высокую активность вспышек.