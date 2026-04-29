Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Прогреет до более +20°C: погода на первые дни мая от Диденко

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 14:30
Солнечная погода весной. Фото: Новости.LIVE

Украину ожидает резкое изменение погоды: на смену затяжным холодным прогнозам и ночным заморозкам наконец приходит майское потепление. Уже с первых чисел мая солнечные прояснения и сухая погода заменят дождевой фронт, а в отдельных регионах столбики термометров достигнут отметки +20°C.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 30 апреля станет последним испытанием для метеозависимых. В четверг днем воздух прогреется лишь до +8°C...+11°C, а на юге - до +13°C. В северных, центральных и северо-восточных областях еще пройдут дожди.

Температурная карта Украины 30 апреля. Фото: Метеопост

Киевлянам 30 апреля тоже стоит держать зонты наготове, потому что в этот день в столице ожидается небольшой дождь. Ночная температура в городе будет колебаться в пределах +1°C...+3°C, а днем не поднимется выше +10°C.

Когда в Украину вернется потепление

Настоящая весна заявит о себе уже со 2-3 мая. По словам Наталки Диденко, заморозки наконец-то отступят.

Температурная карта Украины 3 мая. Фото: Метеопост

По всей стране установится сухая погода, а дневная температура поднимется до комфортных +11°C...+16°C. Теплее всего будет жителям Волыни и Ровенской области - там в воскресенье, 3 мая, ожидается настоящая жара как для начала мая: +17°C...+20°C.

потепление Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации