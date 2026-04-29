Прогріє до понад +20°C: погода на перші дні травня від Діденко

Прогріє до понад +20°C: погода на перші дні травня від Діденко

Дата публікації: 29 квітня 2026 14:30
Сонячна погода навесні. Фото: Новини.LIVE

Україну очікує різка зміна погоди: на зміну затяжним холодним прогнозам та нічним заморозкам нарешті приходить травневе потепління. Вже з перших чисел травня сонячні прояснення та суха погода замінять дощовий фронт, а в окремих регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки +20°C.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що 30 квітня стане останнім випробуванням для метеозалежних. У четвер вдень повітря прогріється лише до +8°C…+11°C, а на півдні — до +13°C. У північних, центральних та північно-східних областях ще пройдуть дощі.

Температурна карта України 30 квітня. Фото: Метеопост

Киянам 30 квітня теж варто тримати парасолі напоготові, бо цього дня в  столиці очікується невеликий дощ. Нічна температура в місті коливатиметься в межах +1°C...+3°C, а вдень не підніметься вище +10°C

Коли в Україну повернеться потепління

Справжня весна заявить про себе вже з 2–3 травня. За словами Наталки Діденко, заморозки нарешті відступлять.

Температурна карта України 3 травня. Фото: Метеопост

По всій країні встановиться суха погода, а денна температура підніметься до комфортних +11°C…+16°C. Найтепліше буде жителям Волині та Рівненщини — там у неділю, 3 травня, очікується справжня спека як для початку травня: +17°C…+20°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
