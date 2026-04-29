Ризики сильної магнітної бурі зросли: Сонце надто активне
Астросиноптики попереджають про ймовірність виникнення потужних спалахів класу Х у середу, 29 квітня, хоча загальне геомагнітне поле Землі залишатиметься відносно спокійним і магнітних бур не буде. Можливі лише незначні радіоперешкоди, спричинені викидами енергії середнього рівня.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 29 квітня
У середу, 29 квітня, науковці очікують помірну сонячну активність із можливими геомагнітними коливаннями. Попередні 24 години позначилися високим рівнем активності нашого світила: було зафіксовано 10 спалахів класу С. Такі явища вважаються слабкими та зазвичай не спричиняють суттєвого впливу на земні процеси чи роботу супутникових систем.
Проте фахівці не виключають посилення активності протягом поточної доби. Магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані, а геомагнітне поле коливатиметься між спокійним та активним рівнями. Водночас зберігається ймовірність виникнення спалахів найпотужнішого класу Х.
Сонячна активність на 29 квітня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
- Кількість сонячних плям – 63
Навіть за умови відсутності шторму, метеозалежні люди можуть відчувати певний дискомфорт через збуджений стан магнітосфери. Найпоширенішими симптомами під час геомагнітних коливань є раптовий головний біль, запаморочення, а також стрибки артеріального тиску. Часто спостерігається підвищена дратівливість, емоційна нестабільність, загальна слабкість та порушення сну. Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати прискорене серцебиття або біль у суглобах.
