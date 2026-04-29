Ризики сильної магнітної бурі зросли: Сонце надто активне

Ризики сильної магнітної бурі зросли: Сонце надто активне

Дата публікації: 29 квітня 2026 13:06
Ризики сильної магнітної бурі зросли: Сонце надто активне
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

Астросиноптики попереджають про ймовірність виникнення потужних спалахів класу Х у середу, 29 квітня, хоча загальне геомагнітне поле Землі залишатиметься відносно спокійним і магнітних бур не буде. Можливі лише незначні радіоперешкоди, спричинені викидами енергії середнього рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 29 квітня

У середу, 29 квітня, науковці очікують помірну сонячну активність із можливими геомагнітними коливаннями. Попередні 24 години позначилися високим рівнем активності нашого світила: було зафіксовано 10 спалахів класу С. Такі явища вважаються слабкими та зазвичай не спричиняють суттєвого впливу на земні процеси чи роботу супутникових систем.

Магнітні бурі з 29 квітня по 2 травня. Фото: скриншот

Проте фахівці не виключають посилення активності протягом поточної доби. Магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані, а геомагнітне поле коливатиметься між спокійним та активним рівнями. Водночас зберігається ймовірність виникнення спалахів найпотужнішого класу Х.

Прогноз геомагнітної активності до 1 травня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 29 квітня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%
  • Кількість сонячних плям – 63

Навіть за умови відсутності шторму, метеозалежні люди можуть відчувати певний дискомфорт через збуджений стан магнітосфери. Найпоширенішими симптомами під час геомагнітних коливань є раптовий головний біль, запаморочення, а також стрибки артеріального тиску. Часто спостерігається підвищена дратівливість, емоційна нестабільність, загальна слабкість та порушення сну. Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати прискорене серцебиття або біль у суглобах.

Новини.LIVE писали також про заморозки та дощі, які частково накриють Україну у середу, 29 квітня. Синоптики назвали дату, коли настане довгоочікуване потепління.

Також у неділю, 26 квітня, Україну накрив потужний ураган. Вітер зі швидкістю до 35 м/с зривав дахи, ламав дахи та призвів до загибелі трьох осіб.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
