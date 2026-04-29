Главная Погода Риски сильной магнитной бури возросли: Солнце слишком активно

Риски сильной магнитной бури возросли: Солнце слишком активно

Дата публикации 29 апреля 2026 13:06
Риски сильной магнитной бури возросли: Солнце слишком активно
Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Астросиноптики предупреждают о вероятности возникновения мощных вспышек класса Х в среду, 29 апреля, хотя общее геомагнитное поле Земли будет оставаться относительно спокойным и магнитных бурь не будет. Возможны лишь незначительные радиопомехи, вызванные выбросами энергии среднего уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 29 апреля

В среду, 29 апреля, ученые ожидают умеренную солнечную активность с возможными геомагнитными колебаниями. Предыдущие 24 часа обозначились высоким уровнем активности нашего светила: было зафиксировано 10 вспышек класса С. Такие явления считаются слабыми и обычно не вызывают существенного влияния на земные процессы или работу спутниковых систем.

null
Магнитные бури с 29 апреля по 2 мая. Фото: скриншот

Однако специалисты не исключают усиления активности в течение текущих суток. Магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии, а геомагнитное поле будет колебаться между спокойным и активным уровнями. В то же время сохраняется вероятность возникновения вспышек мощного класса Х.

null
Прогноз геомагнитной активности до 1 мая. Фото: скриншот

Солнечная активность на 29 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 63

Даже при условии отсутствия шторма, метеозависимые люди могут испытывать определенный дискомфорт из-за возбужденного состояния магнитосферы. Самыми распространенными симптомами во время геомагнитных колебаний являются внезапная головная боль, головокружение, а также скачки артериального давления. Часто наблюдается повышенная раздражительность, эмоциональная нестабильность, общая слабость и нарушение сна. Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать учащенное сердцебиение или боль в суставах.

Новини.LIVE писали также о заморозках и дождях, которые частично накроют Украину в среду, 29 апреля. Синоптики назвали дату, когда наступит долгожданное потепление.

Также в воскресенье, 26 апреля, Украину накрыл мощный ураган. Ветер со скоростью до 35 м/с срывал крыши, ломал крыши и привел к гибели трех человек.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
