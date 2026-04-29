Риски сильной магнитной бури возросли: Солнце слишком активно

Влияние Солнца на самочувствие.

Астросиноптики предупреждают о вероятности возникновения мощных вспышек класса Х в среду, 29 апреля, хотя общее геомагнитное поле Земли будет оставаться относительно спокойным и магнитных бурь не будет. Возможны лишь незначительные радиопомехи, вызванные выбросами энергии среднего уровня.

Магнитные бури в Украине 29 апреля

В среду, 29 апреля, ученые ожидают умеренную солнечную активность с возможными геомагнитными колебаниями. Предыдущие 24 часа обозначились высоким уровнем активности нашего светила: было зафиксировано 10 вспышек класса С. Такие явления считаются слабыми и обычно не вызывают существенного влияния на земные процессы или работу спутниковых систем.

Однако специалисты не исключают усиления активности в течение текущих суток. Магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии, а геомагнитное поле будет колебаться между спокойным и активным уровнями. В то же время сохраняется вероятность возникновения вспышек мощного класса Х.

Солнечная активность на 29 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 63

Даже при условии отсутствия шторма, метеозависимые люди могут испытывать определенный дискомфорт из-за возбужденного состояния магнитосферы. Самыми распространенными симптомами во время геомагнитных колебаний являются внезапная головная боль, головокружение, а также скачки артериального давления. Часто наблюдается повышенная раздражительность, эмоциональная нестабильность, общая слабость и нарушение сна. Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать учащенное сердцебиение или боль в суставах.

