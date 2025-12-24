Магнитные бури 24 декабря — прогноз для метеозависимых и советы

Ухудшение самочувствия у мужчины. Фото: Pexels

В среду, 24 декабря, серьезных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным наблюдений, солнечная активность остается на низком уровне и не создает предпосылок для существенных геомагнитных возмущений.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Магнитные бури 24 декабря - какой прогноз

В течение последних суток на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С. Такие вспышки считаются слабыми и, как правило, не имеют заметного влияния на магнитное поле Земли или самочувствие людей.

Специалисты отмечают, что в течение среды геомагнитное поле будет колебаться в пределах от нестабильного до умеренно активного уровня. В то же время вероятность возникновения мощных вспышек М-класса остается низкой.

Прогноз магнитных бурь с 18 по 26 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 24 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 50

Прогноз магнитных бурь 24-27 декабря. Фото: скриншот

Несмотря на отсутствие прогноза сильных магнитных бурь, даже незначительные геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие отдельных людей. Чаще всего чувствительны к таким изменениям метеозависимые, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими проблемами нервной системы.

Во время повышенной солнечной активности возможны головная боль, головокружение, колебания артериального давления, повышенная утомляемость, нарушение сна и снижение концентрации внимания.

