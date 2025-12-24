Магнітні бурі 24 грудня — прогноз для метеозалежних та поради

Погіршення самопочуття в чоловіка. Фото: Pexels

У середу, 24 грудня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, сонячна активність залишається на низькому рівні й не створює передумов для суттєвих геомагнітних збурень.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 24 грудня — який прогноз

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували п’ять спалахів класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та, як правило, не мають помітного впливу на магнітне поле Землі чи самопочуття людей.

Фахівці зазначають, що протягом середи геомагнітне поле коливатиметься в межах від нестабільного до помірно активного рівня. Водночас імовірність виникнення потужніших спалахів М-класу залишається низькою.

Прогноз магнітних бур з 18 по 26 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 24 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 50

Прогноз магнітних бур 24-27 грудня. Фото: скриншот

Попри відсутність прогнозу сильних магнітних бур, навіть незначні геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття окремих людей. Найчастіше чутливі до таких змін метеозалежні, люди з серцево-судинними захворюваннями та хронічними проблемами нервової системи.

Під час підвищеної сонячної активності можливі головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, підвищена втомлюваність, порушення сну та зниження концентрації уваги.

