Україна
Відбулося п'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

Відбулося п'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

24 грудня 2025 13:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 24 грудня — прогноз для метеозалежних та поради
Погіршення самопочуття в чоловіка. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 24 грудня, серйозних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними спостережень, сонячна активність залишається на низькому рівні й не створює передумов для суттєвих геомагнітних збурень.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 24 грудня — який прогноз 

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували п’ять спалахів класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та, як правило, не мають помітного впливу на магнітне поле Землі чи самопочуття людей.

Фахівці зазначають, що протягом середи геомагнітне поле коливатиметься в межах від нестабільного до помірно активного рівня. Водночас імовірність виникнення потужніших спалахів М-класу залишається низькою.

null
Прогноз магнітних бур з 18 по 26 грудня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 24 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 50
null
Прогноз магнітних бур 24-27 грудня. Фото: скриншот

Попри відсутність прогнозу сильних магнітних бур, навіть незначні геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття окремих людей. Найчастіше чутливі до таких змін метеозалежні, люди з серцево-судинними захворюваннями та хронічними проблемами нервової системи.

Під час підвищеної сонячної активності можливі головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, підвищена втомлюваність, порушення сну та зниження концентрації уваги.

Також стало відомо, які дні у грудні будуть небезпечними через магнітні бурі

Тим часом синоптики здивували прогнозом погоди на Різдво та сказали, де сніжитиме та вдарить мороз

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
14:43 Зеленський оцінив ефективність ударів "Нептунами" та "Фламінго"

14:40 Найбільший порт України обмежив роботу — в чому причина

14:32 Прописку скасовуватимуть по-новому — що змінилось для українців

14:30 Масштабні відключення води в Одесі — адресі бюветів

14:30 Українцям підвищать зарплати — хто отримає на 40% більше

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

14:25 В Україні з’явилися монети з діамантом — який дизайн і де купити

14:24 Аналог замість цифри — чому старі гаджети повертаються

14:24 В Україні щороку відзначатимуть День програміста

14:09 Терехов назвав ключові рішення для підтримки прифронтових громад

13:53 У Харкові пролунав вибух — яка є загроза

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

13:26 Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

08:00 Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

23 грудня
18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується
15 грудня 2025

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі
21 грудня 2025

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році
11 грудня 2025

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)
18 грудня 2025

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко
19 грудня 2025

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди
17 грудня 2025

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас
19 грудня 2025

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини
11 грудня 2025

11 грудня 2025

19:35 II група інвалідності — які пільги та виплати доступні в грудні

