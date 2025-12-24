Сьогодні в Україні очікується похолодання — синоптики дали прогноз на Різдво

Дівчина в сніжну погоду йде містом. Ілюстративне фото: Reuters

Синоптики очікують холод на Різдво — попереджають про тріскучі морози та ожеледицю. Проте далеко не у всіх регіонах сніжитиме.

Про це повідомляють метеорологи Укргідрометцентру та Наталка Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру на середу

Прогноз погоди в Україні на добу 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Фахівці Укргідрометцентру стверджують, що у середу, 24 грудня, в Україну зайде холодна арктична маса. Температура стрімко піде вниз, а дороги перетворяться на ковзанку.

Вдень прогнозують стабільний — "мінус" (від 1 до 6 градусів). Трохи тепліше буде лише на Закарпатті та півдні. Там вдень повітря може прогрітися до +5 C°, хоча вночі теж можливі заморозки.

Опадів у більшості областей не буде. Але є винятки. Карпати та Прикарпаття: тут йтиме помірний сніг. Туристам варто бути обережними: у горах можливі хуртовини та штормові пориви вітру до 20 м/с.

Мапа посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення неповного та суцільного льодоставу. Фото: Укргідрометцентр

Погода у столиці

Киянам радять одягатися тепліше. У столиці на Святвечір та Різдво буде сухо, але морозно. Температура впаде до -10 C°, вдень триматиметься на рівні -4...-6 C°.

Наталка Діденко також зробила важливе попередження для водіїв та пішоходів: "Уважно, стане слизько!". Ожеледиця на дорогах гарантована.

Сухий мороз протримається 24–25 грудня завдяки антициклону. А вже з 26 грудня погода зміниться. Атмосферні фронти принесуть мокрий сніг, який накриє переважно центр та північний схід країни.

Нагадаємо, синоптики назвали області, де впродовж цього тижня будуть сильні морози та буде сніжна погода. Також ми писали про те, яка погода чекає на харків'ян сьогодні.