Сегодня в Украине ожидается похолодание — синоптики дали прогноз на Рождество

Девушка в снежную погоду идет по городу. Иллюстративное фото: Reuters

Синоптики ожидают холод на Рождество — предупреждают о трескучих морозах и гололеде. Однако далеко не во всех регионах будет идти снег.

Об этом сообщают метеорологи Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на среду

Прогноз погоды в Украине на сутки 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Специалисты Укргидрометцентра утверждают, что в среду, 24 декабря, в Украину зайдет холодная арктическая масса. Температура стремительно пойдет вниз, а дороги превратятся в каток.

Днем прогнозируют стабильный — "минус" (от 1 до 6 градусов). Немного теплее будет только на Закарпатье и юге. Там днем воздух может прогреться до +5 C°, хотя ночью тоже возможны заморозки.

Осадков в большинстве областей не будет. Но есть исключения: Карпаты и Прикарпатье: здесь будет идти умеренный снег. Туристам стоит быть осторожными: в горах возможны метели и штормовые порывы ветра до 20 м/с.

Карта усиления ледовых явлений в виде заберегов, шугохода до установления неполного и сплошного ледостава. Фото: Укргидрометцентр

Погода в столице

Киевлянам советуют одеваться теплее. В столице на Сочельник и Рождество будет сухо, но морозно. Температура упадет до -10 C°, днем будет держаться на уровне -4...-6 C°.

Наталка Диденко также сделала важное предупреждение для водителей и пешеходов: "Внимательно, станет скользко!". Гололедица на дорогах гарантирована.

Сухой мороз продержится 24-25 декабря благодаря антициклону. А уже с 26 декабря погода изменится. Атмосферные фронты принесут мокрый снег, который накроет преимущественно центр и северо-восток страны.

Напомним, синоптики назвали области, где в течение этой недели будут сильные морозы и будет снежная погода. Также мы писали о том, какая погода ждет харьковчан сегодня.