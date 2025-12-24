Видео
Снег накроет часть Украины — какая погода в канун Рождества

Снег накроет часть Украины — какая погода в канун Рождества

24 декабря 2025 06:25
Светлана Силенко - Редактор
Сегодня в Украине ожидается похолодание — синоптики дали прогноз на Рождество
Девушка в снежную погоду идет по городу. Иллюстративное фото: Reuters
Светлана Силенко - Редактор

Синоптики ожидают холод на Рождество — предупреждают о трескучих морозах и гололеде. Однако далеко не во всех регионах будет идти снег.

Об этом сообщают метеорологи Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра на среду

Снег накроет часть Украины — какая погода в канун Рождества - фото 1
Прогноз погоды в Украине на сутки 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Специалисты Укргидрометцентра утверждают, что в среду, 24 декабря, в Украину зайдет холодная арктическая масса. Температура стремительно пойдет вниз, а дороги превратятся в каток.

Днем прогнозируют стабильный — "минус" (от 1 до 6 градусов). Немного теплее будет только на Закарпатье и юге. Там днем воздух может прогреться до +5 C°, хотя ночью тоже возможны заморозки.

Осадков в большинстве областей не будет. Но есть исключения: Карпаты и Прикарпатье: здесь будет идти умеренный снег. Туристам стоит быть осторожными: в горах возможны метели и штормовые порывы ветра до 20 м/с.

Снег накроет часть Украины — какая погода в канун Рождества - фото 2
Карта усиления ледовых явлений в виде заберегов, шугохода до установления неполного и сплошного ледостава. Фото: Укргидрометцентр

 

Погода в столице

Киевлянам советуют одеваться теплее. В столице на Сочельник и Рождество будет сухо, но морозно. Температура упадет до -10 C°, днем будет держаться на уровне -4...-6 C°.

Наталка Диденко также сделала важное предупреждение для водителей и пешеходов: "Внимательно, станет скользко!". Гололедица на дорогах гарантирована.

Сухой мороз продержится 24-25 декабря благодаря антициклону. А уже с 26 декабря погода изменится. Атмосферные фронты принесут мокрый снег, который накроет преимущественно центр и северо-восток страны.

Напомним, синоптики назвали области, где в течение этой недели будут сильные морозы и будет снежная погода. Также мы писали о том, какая погода ждет харьковчан сегодня.

06:30 Цены на зерно — как война влияет на продажу украинской пшеницы

06:30 Увольнение с работы — кто должен сообщить в ТЦК

06:25 Снег накроет часть Украины — какая погода в канун Рождества

06:12 Перепланировка квартиры — когда нужны разрешительные документы

06:10 Выплата 2 тыс. грн для пенсионеров — кто и когда сможет получить

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ - 80x80

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

06:02 Самые маленькие пенсии в 2026 — сумма и кто будет получать

06:01 Пенсионный счет в Ощаде — что необходимо знать беженцам

05:52 Инвалидность на войне — суммы выплат

05:46 На Одессу надвигается холод — прогноз погоды на сегодня

05:08 "Лыжный экспресс" и не только — зимой поездов станет больше

