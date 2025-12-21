Відео
Сунуть сніги та хуртовини — прогноз погоди на різдвяний тиждень

21 грудня 2025 18:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня — чи буде сніг на Різдво
Дві дівчини взимку на вулиці. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

В Україні різко зміниться погода. Синоптики прогнозують значні похолодання. Протягом різдвяного тижня, 22-28 грудня, очікуються сніг та хутровини у більшості регіонів. Температура повітря також значно знизиться.

Про це пише Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на тиждень, 22-28 грудня

У понеділок, 22 грудня, на всій території України очікується хмарна погода. В цей день опадів у більшості регіонів не прогнозують. Мокрий сніг можливий лише у Сумській та Харківській областях. Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Вночі очікується -3…+2 °C, вдень прогнозують +2…+7 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. Фото: скриншот

У вівторок, 23 грудня, вночі істотних опадів не буде. Вдень у північних та західних областях очікується сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура повітря вночі буде коливатися в межах -4...+1 °C, вдень -2...+3 °C, у Криму та на півдні Одещини +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня. Фото: скриншот

У середу, 24 грудня, очікується мокрий сніг на Вінниччині. На Прикарпатті та у Карпатах — сильний сніг, хуртовина та ожеледиця. У решті регіонів України опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях 9-14 м/с. Вночі очікується -2...-8 °C, а вдень -1...-6 °C. На півночі вночі прогнозують -8...-13 °C, вдень -5...-10 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня. Фото: скриншот

У четвер, 25 грудня, прогнозують сніг на Прикарпатті. На дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря опуститься -5...-12 °C, вдень очікується -1...-6 °C. На крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті близько 0 °C.

У п'ятницю, 26 грудня, буде переважно суха погода у більшості областей України. Однак на сході очікується сніг та хуртовина. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер у західній частині змінних напрямків, 2-14 м/с, вдень можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде -5...-10 °C, у західних областях місцями -11...-14 °C; вдень -4...+1 °C.

У суботу, 27 грудня, в Україні переважатиме стійка антициклональна погода. На крайньому сході вночі та вранці очікується невеликий сніг. Вітер у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті території країни північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде 0...-5 °C, у західних областях прогнозують -5...-10 °C; а вдень очікується -3...+2 °C.

У неділю, 28 грудня, стійка та суха погода буде у більшості областей України. Вночі та вранці місцями можливий сильний туман. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °C, в денні години -2...+3 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко назвала дату похолодання. За її словами, в Україну нарешті прийде справжня зима.

Також ми розповідали про те, яка погода буде у понеділок, 22 грудня, в Одесі. Синоптики не прогнозують сюрпризів.

погода сніг морози Різдво прогноз погоди
19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

18:54 Рютте відповів, коли Європа може надіслати війська в Україну

18:30 Мобільний зв'язок подорожчає з січня — кого з одеситів зачепить

18:27 Світла не буде в більшості регіонів — графіки на завтра

18:23 Сунуть сніги та хуртовини — прогноз погоди на різдвяний тиждень

Зеленський анонсував переговори України і США - 80x80

Зеленський анонсував переговори України і США

18:19 Усик несподівано звернувся до Ф'юрі, назвавши того Жадібним пузом

18:10 Ці три країни масово привабили туристів — куди поїхати у 2026

17:57 Рютте відповів, від чого залежить безпека в Європі

17:48 Росіяни малюють собі перемоги на Харківщині, — Бородін

17:45 Статус УБД — які пільги матимуть військовослужбовці з 1 січня

