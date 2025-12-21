Видео
Видео

Сунут снега и метели — прогноз погоды на рождественскую неделю

21 декабря 2025 18:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на неделю 22-28 декабря — будет ли снег на Рождество
Две девушки зимой на улице. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

В Украине резко изменится погода. Синоптики прогнозируют значительные похолодания. В течение рождественской недели, 22-28 декабря, ожидаются снег и метели в большинстве регионов. Температура воздуха также значительно снизится.

Об этом пишет Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на неделю, 22-28 декабря

В понедельник, 22 декабря, на всей территории Украины ожидается облачная погода. В этот день осадков в большинстве регионов не прогнозируют. Мокрый снег возможен только в Сумской и Харьковской областях. Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Ночью ожидается -3...+2 °C, днем прогнозируют +2...+7 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоды в Украине на 22 декабря. Фото: скриншот

Во вторник, 23 декабря, ночью существенных осадков не будет. Днем в северных и западных областях ожидается снег. Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °C, днем -2...+3 °C, в Крыму и на юге Одесской области +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: скриншот

В среду, 24 декабря, ожидается мокрый снег в Винницкой области. На Прикарпатье и в Карпатах — сильный снег, метель и гололедица. В остальных регионах Украины осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях 9-14 м/с. Ночью ожидается -2...-8 °C, а днем -1...-6 °C. На севере ночью прогнозируют -8...-13 °C, днем -5...-10 °C.

Прогноз погоди в Україні на тиждень 22-28 грудня
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря. Фото: скриншот

В четверг, 25 декабря, прогнозируют снег на Прикарпатье. На дорогах западных областей местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится -5...-12 °C, днем ожидается -1...-6 °C. На крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье около 0 °C.

В пятницу, 26 декабря, будет преимущественно сухая погода в большинстве областей Украины. Однако на востоке ожидается снег и метель. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер в западной части переменных направлений, 2-14 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет -5...-10 °C, в западных областях местами -11...-14 °C; днем -4...+1 °C.

В субботу, 27 декабря, в Украине будет преобладать устойчивая антициклональная погода. На крайнем востоке ночью и утром ожидается небольшой снег. Ветер в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной территории страны северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет 0...-5 °C, в западных областях прогнозируют -5...-10 °C; а днем ожидается -3...+2 °C.

В воскресенье, 28 декабря, устойчивая и сухая погода будет в большинстве областей Украины. Ночью и утром местами возможен сильный туман. Ветер ночью будет переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °C, в дневные часы -2...+3 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания. По ее словам, в Украину наконец-то придет настоящая зима.

Также мы рассказывали о том, какая погода будет в понедельник, 22 декабря, в Одессе. Синоптики не прогнозируют сюрпризов.

погода снег морозы Рождество прогноз погоды
