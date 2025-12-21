Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря от Наталки Диденко

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 декабря, ожидается без существенных осадков. В то же время в течение суток возможна морось. Кроме того, уже совсем ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 22 декабря

Завтра температура воздуха в Украине днем ожидается около 0 °C. В то же время на юге предполагается +3...+8 °C.

Погода в Украине 22 декабря. Фото: Meteopost

Осадки по территории страны не прогнозируются. В целом погода будет похожа на синоптическое воскресенье.

Похолодание в Украине

Диденко отметила, что на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине ощутимо похолодает. По ее словам, ожидаются морозы.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января погода в Украине будет с осадками и морозами.

А в новогоднюю ночь ожидаются снегопады почти по всей территории страны.