Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Диденко раскрыла прогноз на завтра и назвала дату похолодания arrow

Диденко раскрыла прогноз на завтра и назвала дату похолодания

21 декабря 2025 13:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря от Наталки Диденко
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 22 декабря, ожидается без существенных осадков. В то же время в течение суток возможна морось. Кроме того, уже совсем ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 22 декабря

Завтра температура воздуха в Украине днем ожидается около 0 °C. В то же время на юге предполагается +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня
Погода в Украине 22 декабря. Фото: Meteopost

Осадки по территории страны не прогнозируются. В целом погода будет похожа на синоптическое воскресенье.

Похолодание в Украине

Диденко отметила, что на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине ощутимо похолодает. По ее словам, ожидаются морозы.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января погода в Украине будет с осадками и морозами.

А в новогоднюю ночь ожидаются снегопады почти по всей территории страны.

погода Украина похолодание Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:32 Доверенность на недвижимость в Украине — как оформить за рубежом

14:24 Сколько оперативной памяти нужно смартфону — советы

14:16 В ВСУ раскрыли ситуацию в поселке Грабовское в Сумской области

14:09 В Одессе временно закроют два бювета — когда и где не будет воды

14:05 Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

13:58 Португалия выделит средства на закупку для Украины оружия США

13:45 Самый богатый человек в мире в 2025 — сколько заработал за год

13:38 Можно обанкротиться — как и почему накажут бизнес с 1 января

13:30 Через Одесчину в Молдову — кого не пропускают без єЧерги

13:29 Диденко раскрыла прогноз на завтра и назвала дату похолодания

14:32 Доверенность на недвижимость в Украине — как оформить за рубежом

14:24 Сколько оперативной памяти нужно смартфону — советы

14:16 В ВСУ раскрыли ситуацию в поселке Грабовское в Сумской области

14:09 В Одессе временно закроют два бювета — когда и где не будет воды

14:05 Тарифы на свет в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

13:58 Португалия выделит средства на закупку для Украины оружия США

13:45 Самый богатый человек в мире в 2025 — сколько заработал за год

13:38 Можно обанкротиться — как и почему накажут бизнес с 1 января

13:30 Через Одесчину в Молдову — кого не пропускают без єЧерги

13:29 Диденко раскрыла прогноз на завтра и назвала дату похолодания

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

19 декабря 2025

04:30 Половина мобилизованных исчезает — нардеп объяснил, куда

18 декабря 2025

00:33В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

8 декабря 2025

06:01 Пенсионные надбавки увеличат в 2026 году — кто получит 1 тыс. грн

19 декабря 2025

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

8 декабря 2025

04:20 Права прописанного человека в квартире — что нужно знать

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации