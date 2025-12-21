Прогноз погоды в Украине на завтра 22 декабря от Наталки Диденко

Диденко раскрыла прогноз на завтра и назвала дату похолодания
Погода в Украине завтра, 22 декабря, ожидается без существенных осадков. В то же время в течение суток возможна морось. Кроме того, уже совсем ожидается похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 22 декабря
Завтра температура воздуха в Украине днем ожидается около 0 °C. В то же время на юге предполагается +3...+8 °C.
Осадки по территории страны не прогнозируются. В целом погода будет похожа на синоптическое воскресенье.
Похолодание в Украине
Диденко отметила, что на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине ощутимо похолодает. По ее словам, ожидаются морозы.
Напомним, на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января погода в Украине будет с осадками и морозами.
А в новогоднюю ночь ожидаются снегопады почти по всей территории страны.
