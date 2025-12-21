Прогноз погоди в Україні на завтра 22 грудня від Наталки Діденко

Діденко розкрила прогноз на завтра та назвала дату похолодання
Погода в Україні завтра, 22 грудня, очікується без істотних опадів. Водночас протягом доби можлива мряка. Крім того, вже зовсім очікується похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 22 грудня
Завтра температура повітря в Україні вдень очікується близько 0 °C. Водночас на півдні передбачається +3...+8 °C.
Опади по території країни не прогнозуються. Загалом погода буде схожа на синоптичну неділю.
Похолодання в Україні
Діденко зазначила, що на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні відчутно похолоднішає. За її словами, очікуються морози.
Нагадаємо, на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня погода в Україні буде з опадами та морозами.
А у новорічну ніч очікуються снігопади майже по всій території країни.
