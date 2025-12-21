Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Діденко розкрила прогноз на завтра та назвала дату похолодання arrow

Діденко розкрила прогноз на завтра та назвала дату похолодання

21 грудня 2025 13:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 22 грудня від Наталки Діденко
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 22 грудня, очікується без істотних опадів. Водночас протягом доби можлива мряка. Крім того, вже зовсім очікується похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 22 грудня

Завтра температура повітря в Україні вдень очікується близько 0 °C. Водночас на півдні передбачається +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня
Погода в Україні 22 грудня. Фото: Meteopost

Опади по території країни не прогнозуються. Загалом погода буде схожа на синоптичну неділю.

Похолодання в Україні

Діденко зазначила, що на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні відчутно похолоднішає. За її словами, очікуються морози. 

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня погода в Україні буде з опадами та морозами.

А у новорічну ніч очікуються снігопади майже по всій території країни.

погода Україна похолодання Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:32 Довіреність на нерухомість в Україні — як оформити за кордоном

14:24 Скільки оперативної пам’яті потрібно смартфону — поради

14:16 У ЗСУ розкрили ситуацію у селищі Грабовське на Сумщині

14:09 В Одесі тимчасово закриють два бювети — коли й де не буде води

14:05 Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Зеленський анонсував переговори України і США - 80x80

Зеленський анонсував переговори України і США

13:58 Португалія виділить кошти на закупівлю для України зброї США

13:45 Найбагатша людина у світі в 2025 — скільки заробила за рік

13:38 Можна збанкрутувати — як і чому покарають бізнес з 1 січня

13:30 Через Одещину до Молдови — кого не пропускають без єЧерги

13:29 Діденко розкрила прогноз на завтра та назвала дату похолодання

14:32 Довіреність на нерухомість в Україні — як оформити за кордоном

14:24 Скільки оперативної пам’яті потрібно смартфону — поради

14:16 У ЗСУ розкрили ситуацію у селищі Грабовське на Сумщині

14:09 В Одесі тимчасово закриють два бювети — коли й де не буде води

14:05 Тарифи на світло у 2026 — скільки коштуватиме кіловат з 1 січня

Зеленський анонсував переговори України і США - 80x80

Зеленський анонсував переговори України і США

13:58 Португалія виділить кошти на закупівлю для України зброї США

13:45 Найбагатша людина у світі в 2025 — скільки заробила за рік

13:38 Можна збанкрутувати — як і чому покарають бізнес з 1 січня

13:30 Через Одещину до Молдови — кого не пропускають без єЧерги

13:29 Діденко розкрила прогноз на завтра та назвала дату похолодання

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

8 грудня 2025

06:01 Пенсійні надбавки збільшать у 2026 році — хто отримає 1 тис. грн

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

8 грудня 2025

04:20 Права прописаної людини у квартирі — що треба знати

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації