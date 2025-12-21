Прогноз погоди в Україні на завтра 22 грудня від Наталки Діденко

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 грудня, очікується без істотних опадів. Водночас протягом доби можлива мряка. Крім того, вже зовсім очікується похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 22 грудня

Завтра температура повітря в Україні вдень очікується близько 0 °C. Водночас на півдні передбачається +3...+8 °C.

Погода в Україні 22 грудня. Фото: Meteopost

Опади по території країни не прогнозуються. Загалом погода буде схожа на синоптичну неділю.

Похолодання в Україні

Діденко зазначила, що на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні відчутно похолоднішає. За її словами, очікуються морози.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня погода в Україні буде з опадами та морозами.

А у новорічну ніч очікуються снігопади майже по всій території країни.