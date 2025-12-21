Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Різке похолодання та сніг — якою буде погода на зимові канікули arrow

Різке похолодання та сніг — якою буде погода на зимові канікули

21 грудня 2025 09:52
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня
Діти катаються на санчатах. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня очікується з різною температурою повітря. Крім того, синоптики прогнозують опади та ожеледь.

Новини.LIVE розповідають, чого очікувати від погоди в Україні на зимові канікули.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на зимові канікули

Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів, що найбільш холодними будуть 25 та 26 грудня. Крім того, сильні морози прогнозуються з 29 по 31 грудня.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня
Погода в Україні 25 грудня. Фото: Meteopost

Також зникне затяжна похмурість, яка трималася майже весь грудень. Кількість сонячних днів збільшиться, оскільки морозний антициклон не дасть утворюватися суцільній хмарності.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада
Погода в Україні 26 грудня. Фото: Meteopost

Крім того, в останні дні грудня є ймовірність, що циклони та атмосферні фронти з півночі Європи принесуть сніг на більшу частину території країни.

Зими в Україні стають теплішими

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що за останні 30 років зими в Україні стають теплішими, оскільки середні місячні температури підвищилися на 2-2,5 °C. Щороку фіксується декілька рекордів зимових температур.

"Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко — до 10–20 діб, з мінімальною температурою від -5 °C до -18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче", — розповіла Птуха.

Прогноз погоди в Україні на січень
Погода в Україні на січень. Фото: Meteopost

Найхолодніший та найтепліший день січня

За інформацією Wisemeteo, середня температура повітря у січні буде коливатися на рівні 0 °C. Найтепліше буде 24 січня (+5 °C), а найхолодніше — 13 січня (-5 °C).

Погода в Україні у січні
Прогноз погоди в Україні на січень. Фото: Wisemeteo

В основному опади передбачаються в період 6-12, 22-24, 28-31 січня.

Нагадаємо, погода у новорічну ніч очікується по-справжньому зимовою. Снігопади будуть майже у всіх областях.

Водночас на Різдво снігу не передбачається. Вдень температура повітря буде від +1 °C до +6 °C.

погода зима канікули прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:55 Пожежа на популярному ринку в Одесі — згорів павільйон з декором

09:52 Різке похолодання та сніг — якою буде погода на зимові канікули

09:45 Найбільші АЗС в Україні — хто стоїть за БРСМ-Нафта, UPG та AMIC

09:19 Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги

09:16 На фронті зафіксовано понад 200 зіткнень — зведення Генштабу ЗСУ

Зеленський анонсував переговори України і США - 80x80

Зеленський анонсував переговори України і США

08:45 Знижки на комуналку для УБД — чи зміниться щось у 2026 році

08:45 Чи втратять спадщину українці, які незаконно виїхали за кордон

08:35 Решетнік поділився враженнями від сезону Холостяка з Цимбалюком

08:01 Окупанти готові їсти один одного — перехоплення розмови ГУР

07:35 Пташник пояснила, чому не працює земельна комісія Київради

09:55 Пожежа на популярному ринку в Одесі — згорів павільйон з декором

09:52 Різке похолодання та сніг — якою буде погода на зимові канікули

09:45 Найбільші АЗС в Україні — хто стоїть за БРСМ-Нафта, UPG та AMIC

09:19 Зруйнований міст на Одещині — як дістатися кордонів і де є черги

09:16 На фронті зафіксовано понад 200 зіткнень — зведення Генштабу ЗСУ

Зеленський анонсував переговори України і США - 80x80

Зеленський анонсував переговори України і США

08:45 Знижки на комуналку для УБД — чи зміниться щось у 2026 році

08:45 Чи втратять спадщину українці, які незаконно виїхали за кордон

08:35 Решетнік поділився враженнями від сезону Холостяка з Цимбалюком

08:01 Окупанти готові їсти один одного — перехоплення розмови ГУР

07:35 Пташник пояснила, чому не працює земельна комісія Київради

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

Text

18:12 Зеленський анонсував важливі переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким — ефір День.LIVE

Text

11:07 Зеленський виступив із терміновою заявою у Польщі — трансляція

Text

08:00 США вимагають від України рішень у переговорах — ефір Ранок.LIVE

18 грудня
Text

18:00 Зеленський назвав головну умову вступу до ЄС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

8 грудня 2025

06:01 Пенсійні надбавки збільшать у 2026 році — хто отримає 1 тис. грн

04:20 Права прописаної людини у квартирі — що треба знати

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації