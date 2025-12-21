Прогноз погоди в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня

Діти катаються на санчатах. Фото: УНІАН

Погода в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня очікується з різною температурою повітря. Крім того, синоптики прогнозують опади та ожеледь.

Новини.LIVE розповідають, чого очікувати від погоди в Україні на зимові канікули.

Прогноз погоди в Україні на зимові канікули

Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів, що найбільш холодними будуть 25 та 26 грудня. Крім того, сильні морози прогнозуються з 29 по 31 грудня.

Погода в Україні 25 грудня. Фото: Meteopost

Також зникне затяжна похмурість, яка трималася майже весь грудень. Кількість сонячних днів збільшиться, оскільки морозний антициклон не дасть утворюватися суцільній хмарності.

Погода в Україні 26 грудня. Фото: Meteopost

Крім того, в останні дні грудня є ймовірність, що циклони та атмосферні фронти з півночі Європи принесуть сніг на більшу частину території країни.

Зими в Україні стають теплішими

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що за останні 30 років зими в Україні стають теплішими, оскільки середні місячні температури підвищилися на 2-2,5 °C. Щороку фіксується декілька рекордів зимових температур.

"Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко — до 10–20 діб, з мінімальною температурою від -5 °C до -18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче", — розповіла Птуха.

Погода в Україні на січень. Фото: Meteopost

Найхолодніший та найтепліший день січня

За інформацією Wisemeteo, середня температура повітря у січні буде коливатися на рівні 0 °C. Найтепліше буде 24 січня (+5 °C), а найхолодніше — 13 січня (-5 °C).

Прогноз погоди в Україні на січень. Фото: Wisemeteo

В основному опади передбачаються в період 6-12, 22-24, 28-31 січня.

Нагадаємо, погода у новорічну ніч очікується по-справжньому зимовою. Снігопади будуть майже у всіх областях.

Водночас на Різдво снігу не передбачається. Вдень температура повітря буде від +1 °C до +6 °C.