Прогноз погоди в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня

Різке похолодання та сніг — якою буде погода на зимові канікули
Погода в Україні на зимові канікули з 27 грудня по 11 січня очікується з різною температурою повітря. Крім того, синоптики прогнозують опади та ожеледь.
Прогноз погоди в Україні на зимові канікули
Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів, що найбільш холодними будуть 25 та 26 грудня. Крім того, сильні морози прогнозуються з 29 по 31 грудня.
Також зникне затяжна похмурість, яка трималася майже весь грудень. Кількість сонячних днів збільшиться, оскільки морозний антициклон не дасть утворюватися суцільній хмарності.
Крім того, в останні дні грудня є ймовірність, що циклони та атмосферні фронти з півночі Європи принесуть сніг на більшу частину території країни.
Зими в Україні стають теплішими
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що за останні 30 років зими в Україні стають теплішими, оскільки середні місячні температури підвищилися на 2-2,5 °C. Щороку фіксується декілька рекордів зимових температур.
"Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко — до 10–20 діб, з мінімальною температурою від -5 °C до -18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче", — розповіла Птуха.
Найхолодніший та найтепліший день січня
За інформацією Wisemeteo, середня температура повітря у січні буде коливатися на рівні 0 °C. Найтепліше буде 24 січня (+5 °C), а найхолодніше — 13 січня (-5 °C).
В основному опади передбачаються в період 6-12, 22-24, 28-31 січня.
Нагадаємо, погода у новорічну ніч очікується по-справжньому зимовою. Снігопади будуть майже у всіх областях.
Водночас на Різдво снігу не передбачається. Вдень температура повітря буде від +1 °C до +6 °C.
