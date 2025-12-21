Видео
Україна
Резкое похолодание и снег — прогноз погоды на зимние каникулы

Резкое похолодание и снег — прогноз погоды на зимние каникулы

21 декабря 2025 09:52
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января
Дети катаются на санках. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на зимние каникулы с 27 декабря по 11 января ожидается с разной температурой воздуха. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки и гололед.

Новини.LIVE рассказывают, чего ожидать от погоды в Украине на зимние каникулы.

Прогноз погоды в Украине на зимние каникулы

Синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" рассказал, что наиболее холодными будут 25 и 26 декабря. Кроме того, сильные морозы прогнозируются с 29 по 31 декабря.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня
Погода в Украине 25 декабря. Фото: Meteopost

Также исчезнет затяжная пасмурность, которая держалась почти весь декабрь. Количество солнечных дней увеличится, поскольку морозный антициклон не даст образовываться сплошной облачности.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада
Погода в Украине 26 декабря. Фото: Meteopost

Кроме того, в последние дни декабря есть вероятность, что циклоны и атмосферные фронты с севера Европы принесут снег на большую часть территории страны.

Зимы в Украине становятся теплее

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что за последние 30 лет зимы в Украине становятся теплее, поскольку средние месячные температуры повысились на 2-2,5 °C. Ежегодно фиксируется несколько рекордов зимних температур.

"Средняя температура зимних месяцев ожидается на 1,5-2 °C выше нормы. Большинство дней будут теплее средних многолетних значений. Кратковременные морозные периоды будут длиться от 3 до 7 дней, редко — до 10-20 суток, с минимальной температурой от -5 °C до -18 °C, в северных регионах и Карпатах местами еще ниже", — рассказала Птуха.

Прогноз погоди в Україні на січень
Погода в Украине на январь. Фото: Meteopost

Самый холодный и самый теплый день января

По информации Wisemeteo, средняя температура воздуха в январе будет колебаться на уровне 0 °C. Теплее всего будет 24 января (+5 °C), а холоднее всего — 13 января (-5 °C).

Погода в Україні у січні
Прогноз погоды в Украине на январь. Фото: Wisemeteo

В основном осадки предполагаются в период 6-12, 22-24, 28-31 января.

Напомним, погода в новогоднюю ночь ожидается по-настоящему зимней. Снегопады будут почти во всех областях.

В то же время на Рождество снега не предвидится. Днем температура воздуха будет от +1 °C до +6 °C.

погода зима каникулы прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
