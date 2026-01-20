Магнитные бури 20 января — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

По прогнозным данным, 20 января на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня с индексом Kp в пределах 5-6. Такой показатель указывает на заметные колебания магнитного поля планеты, которые могут сказываться на работе отдельных электронных систем и каналах связи.

Об этом сообщает Solarmeteo.

Магнитные бури 20 января

Наибольшая активность прогнозируется во второй половине дня, когда поток солнечного ветра достигнет пиковых значений.

Магнитные бури. Фото: скриншот

Солнечная активность на 20 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 57

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут ощущать изменение самочувствия. Чаще всего фиксируются головная боль, головокружение, ощущение общей слабости или напряжения.

Изменения магнитного поля также могут влиять на сердечно-сосудистую систему, что особенно заметно у людей с артериальной гипертензией. Отдельные случаи сопровождаются нарушением сна, снижением работоспособности и концентрации внимания. В такие периоды рекомендуется есть легкую пищу, придерживаться спокойного режима дня, ограничивать физические нагрузки и избегать эмоционального перенапряжения.

