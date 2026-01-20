Видео
Главная Погода Самочувствие ухудшится неспроста — прогноз магнитной бури

Самочувствие ухудшится неспроста — прогноз магнитной бури

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 11:36
Магнитные бури 20 января — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

По прогнозным данным, 20 января на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня с индексом Kp в пределах 5-6. Такой показатель указывает на заметные колебания магнитного поля планеты, которые могут сказываться на работе отдельных электронных систем и каналах связи.

Об этом сообщает Solarmeteo.

Магнитные бури 20 января

Наибольшая активность прогнозируется во второй половине дня, когда поток солнечного ветра достигнет пиковых значений.

null
Магнитные бури. Фото: скриншот

Солнечная активность на 20 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 57
null
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут ощущать изменение самочувствия. Чаще всего фиксируются головная боль, головокружение, ощущение общей слабости или напряжения.

Изменения магнитного поля также могут влиять на сердечно-сосудистую систему, что особенно заметно у людей с артериальной гипертензией. Отдельные случаи сопровождаются нарушением сна, снижением работоспособности и концентрации внимания. В такие периоды рекомендуется есть легкую пищу, придерживаться спокойного режима дня, ограничивать физические нагрузки и избегать эмоционального перенапряжения.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
