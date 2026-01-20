Магнітні бурі 20 січня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття. Фото: Pexels

За прогнозними даними, 20 січня на Землі очікується магнітна буря середнього рівня з індексом Kp у межах 5–6. Такий показник вказує на помітні коливання магнітного поля планети, які можуть позначатися на роботі окремих електронних систем і каналах зв’язку.

Магнітні бурі 20 січня

Найбільша активність прогнозується у другій половині дня, коли потік сонячного вітру досягне пікових значень.

Сонячна активність на 20 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%

Кількість сонячних плям – 57

Під час магнітної бурі метеозалежні люди можуть відчувати зміну самопочуття. Найчастіше фіксуються головний біль, запаморочення, відчуття загальної слабкості або напруження.

Зміни магнітного поля також можуть впливати на серцево-судинну систему, що особливо помітно у людей з артеріальною гіпертензією. Окремі випадки супроводжуються порушенням сну, зниженням працездатності та концентрації уваги. У такі періоди рекомендується їсти легку їжу, дотримуватися спокійного режиму дня, обмежувати фізичні навантаження та уникати емоційного перенапруження.

