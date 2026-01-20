Відео
Головна Погода Самопочуття погіршиться неспроста — прогноз магнітної бурі

Самопочуття погіршиться неспроста — прогноз магнітної бурі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 11:36
Магнітні бурі 20 січня — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

За прогнозними даними, 20 січня на Землі очікується магнітна буря середнього рівня з індексом Kp у межах 5–6. Такий показник вказує на помітні коливання магнітного поля планети, які можуть позначатися на роботі окремих електронних систем і каналах зв’язку.

Про це повідомляє Solarmeteo.

Читайте також:

Магнітні бурі 20 січня

Найбільша активність прогнозується у другій половині дня, коли потік сонячного вітру досягне пікових значень.

null
Магнітні бурі. Фото: скриншот

Сонячна активність на 20 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
  • Кількість сонячних плям – 57
null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Під час магнітної бурі метеозалежні люди можуть відчувати зміну самопочуття. Найчастіше фіксуються головний біль, запаморочення, відчуття загальної слабкості або напруження.

Зміни магнітного поля також можуть впливати на серцево-судинну систему, що особливо помітно у людей з артеріальною гіпертензією. Окремі випадки супроводжуються порушенням сну, зниженням працездатності та концентрації уваги. У такі періоди рекомендується їсти легку їжу, дотримуватися спокійного режиму дня, обмежувати фізичні навантаження та уникати емоційного перенапруження.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала коли в Україні послабнуть морози.

А в США через снігову негоду сталась масштабна аварія за участі понад 100 автівок. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
