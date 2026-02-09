Прогноз магнитных бурь на 9 февраля — предупреждение для метеочувствительных

Плохое самочувствие у девушки. Фото: Freepik

Хотя и существенных магнитных бурь сегодня, 9 февраля, не ожидается, у метеозависимых людей может существенно ухудшиться самочувствие. Связано это с тем, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь на 9 февраля

За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С. Они не имеют существенного влияния на Землю и не вызывают магнитных бурь. Несмотря на это такие вспышки могут повлиять на метеочувствительных людей, вызвав легкую усталость или сонливость.

Геомагнитное поле сегодня будет в нормальном состоянии. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.

У девушки болит голова. Фото: Freepik

Солнечная активность на 9 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 48.

Как улучшить самочувствие

Из-за того, что магнитосфера Земли сегодня в возбужденном состоянии, метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо. В частности, возможна головная боль, общая слабость и перепады давления.

Чтобы улучшить самочувствие, стоит позволить себе отдых. Кроме того, нужно избегать употребления алкоголя и кофе. Это поможет избежать быстрой утомляемости, раздражительности или бессонницы.

