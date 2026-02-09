Прогноз магнитных бурь на 9 февраля — предупреждение для метеочувствительных

Самочувствие ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня
Хотя и существенных магнитных бурь сегодня, 9 февраля, не ожидается, у метеозависимых людей может существенно ухудшиться самочувствие. Связано это с тем, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Прогноз магнитных бурь на 9 февраля
За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С. Они не имеют существенного влияния на Землю и не вызывают магнитных бурь. Несмотря на это такие вспышки могут повлиять на метеочувствительных людей, вызвав легкую усталость или сонливость.
Геомагнитное поле сегодня будет в нормальном состоянии. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 9 февраля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 48.
Как улучшить самочувствие
Из-за того, что магнитосфера Земли сегодня в возбужденном состоянии, метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо. В частности, возможна головная боль, общая слабость и перепады давления.
Чтобы улучшить самочувствие, стоит позволить себе отдых. Кроме того, нужно избегать употребления алкоголя и кофе. Это поможет избежать быстрой утомляемости, раздражительности или бессонницы.
