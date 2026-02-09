Видео
Главная Погода Самочувствие ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

Самочувствие ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:06
Прогноз магнитных бурь на 9 февраля — предупреждение для метеочувствительных
Плохое самочувствие у девушки. Фото: Freepik

Хотя и существенных магнитных бурь сегодня, 9 февраля, не ожидается, у метеозависимых людей может существенно ухудшиться самочувствие. Связано это с тем, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 9 февраля

За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С. Они не имеют существенного влияния на Землю и не вызывают магнитных бурь. Несмотря на это такие вспышки могут повлиять на метеочувствительных людей, вызвав легкую усталость или сонливость.

Геомагнитное поле сегодня будет в нормальном состоянии. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.

Прогноз магнітних бур на 9 лютого
У девушки болит голова. Фото: Freepik

Солнечная активность на 9 февраля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 48.

Как улучшить самочувствие

Из-за того, что магнитосфера Земли сегодня в возбужденном состоянии, метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо. В частности, возможна головная боль, общая слабость и перепады давления.

Чтобы улучшить самочувствие, стоит позволить себе отдых. Кроме того, нужно избегать употребления алкоголя и кофе. Это поможет избежать быстрой утомляемости, раздражительности или бессонницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине значительно изменится погода. Синоптик Наталка Диденко дала неожиданный прогноз на завтра.

Также мы рассказывали о том, кому стоит беречь здоровье в феврале. Названо несколько знаков Зодиака.



Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
