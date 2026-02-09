Прогноз магнітних бур на 9 лютого — попередження для метеочуливих

Погане самопочуття у дівчини. Фото: Freepik

Хоча й суттєвих магнітних бур сьогодні, 9 лютого, не очікується, в метеозалежних людей може суттєво погіршитися самопочуття. Пов'язано це з тим, що магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур на 9 лютого

За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С. Вони не мають суттєвого впливу на Землю та не викликають магнітних бур. Попри це такі спалахи можуть вплинути на метеочутливих людей, викликавши легку втому або сонливість.

Геомагнітне поле сьогодні буде в нормальному стані. Очікується помірна сонячна активність з ймовірністю спалахів Х-класу.

У дівчини болить голова. Фото: Freepik

Сонячна активність на 9 лютого:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 48.

Як покращити самопочуття

Через те, що магнітосфера Землі сьогодні у збудженому стані, метеочутливі люди можуть почуватися погано. Зокрема, можливий головний біль, загальна слабкість та перепади тиску.

Аби покращити самопочуття, варто дозволити собі відпочинок. Крім того, потрібно уникати вживання алкоголю й кави. Це допоможе уникнути швидкої втомлюваності, дратівливості або безсоння.

