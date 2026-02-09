Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Самопочуття погіршиться — прогноз магнітних бур на сьогодні

Самопочуття погіршиться — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:06
Прогноз магнітних бур на 9 лютого — попередження для метеочуливих
Погане самопочуття у дівчини. Фото: Freepik

Хоча й суттєвих магнітних бур сьогодні, 9 лютого, не очікується, в метеозалежних людей може суттєво погіршитися самопочуття. Пов'язано це з тим, що магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 9 лютого

За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С. Вони не мають суттєвого впливу на Землю та не викликають магнітних бур. Попри це такі спалахи можуть вплинути на метеочутливих людей, викликавши легку втому або сонливість.

Геомагнітне поле сьогодні буде в нормальному стані. Очікується помірна сонячна активність з ймовірністю спалахів Х-класу.

Прогноз магнітних бур на 9 лютого
У дівчини болить голова. Фото: Freepik

Сонячна активність на 9 лютого:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 48.

Як покращити самопочуття

Через те, що магнітосфера Землі сьогодні у збудженому стані, метеочутливі люди можуть почуватися погано. Зокрема, можливий головний біль, загальна слабкість та перепади тиску.

Аби покращити самопочуття, варто дозволити собі відпочинок. Крім того, потрібно уникати вживання алкоголю й кави. Це допоможе уникнути швидкої втомлюваності, дратівливості або безсоння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні значно зміниться погода. Синоптик Наталка Діденко дала несподіваний прогноз на завтра.

Також ми розповідали про те, кому варто берегти здоров'я в лютому. Названо кілька знаків Зодіаку.

самопочуття магнітні бурі прогнози головний біль погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації