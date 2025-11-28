Магнитные бури на 28 ноября — чего ожидать метеозависимым

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 28 ноября, значительных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, хотя существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Заметим, что такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 31.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

