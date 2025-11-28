Магнитные бури на 28 ноября — чего ожидать метеозависимым

Семь вспышек на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня
В пятницу, 28 ноября, значительных магнитных бурь не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 28 ноября
В пятницу, 28 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, хотя существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Заметим, что такие вспышки почти не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 28 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 31.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
