Магнітні бурі на 28 листопада — чого очікувати метеозалежним

Сім спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У п'ятницю, 28 листопада, значних магнітних бур не прогнозується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 28 листопада
У п'ятницю, 28 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Зауважимо, що такі спалахи майже не впливають на Землю.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 28 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 31.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
