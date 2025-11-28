Магнітні бурі на 28 листопада — чого очікувати метеозалежним

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 28 листопада, значних магнітних бур не прогнозується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 28 листопада

У п'ятницю, 28 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Зауважимо, що такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 31.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

