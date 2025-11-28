Відео
Сім спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

28 листопада 2025 13:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на 28 листопада — чого очікувати метеозалежним
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У п'ятницю, 28 листопада, значних магнітних бур не прогнозується. Однак магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі на 28 листопада
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 28 листопада

У п'ятницю, 28 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Зауважимо, що такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 31.
Прогноз магнітних бур
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Синоптик спрогнозував, коли в Україну прийде справжня зима зі снігом та морозами.

Також синоптики розповіли, яким буде в Україні грудень — чи будуть снігопади у перший місяць зими.

