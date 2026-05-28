Семь вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 28 мая

Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

На Земле в четверг, 28 мая, магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло несколько вспышек, но они не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 28 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 55.

Влияния магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит:

Читайте также:

спать не менее 7-8 часов,

поддерживать водный баланс,

уменьшить стресс и физические нагрузки,

гулять на свежем воздухе,

уменьшить проведение времени в гаджетах перед сном,

регулярно потреблять лекарства при наличии хронических заболеваний.

Как писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на сегодня, 28 мая. В этот день ожидается похолодание, а местами возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Также специалисты опровергли слухи об аномальной жаре в Украине. Они объяснили, что резкое потепление и волна жары возможна только в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании.