Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Семь вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 28 мая

Семь вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 28 мая

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 15:07
Семь вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 28 мая
Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

На Земле в четверг, 28 мая, магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло несколько вспышек, но они не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 28 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 55.

Влияния магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит:

Читайте также:
  • спать не менее 7-8 часов,
  • поддерживать водный баланс,
  • уменьшить стресс и физические нагрузки,
  • гулять на свежем воздухе,
  • уменьшить проведение времени в гаджетах перед сном,
  • регулярно потреблять лекарства при наличии хронических заболеваний.

Как писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на сегодня, 28 мая. В этот день ожидается похолодание, а местами возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Также специалисты опровергли слухи об аномальной жаре в Украине. Они объяснили, что резкое потепление и волна жары возможна только в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании.

магнитные бури головная боль метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации