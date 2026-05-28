Сім спалахів на Сонці: прогноз для метеозалежних на 28 травня
На Землі у четвер, 28 травня, магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі 28 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся 7 спалахів класу С, але вони суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 28 травня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 55.
Вплива магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто:
- спати щонайменше 7-8 годин,
- підтримувати водний баланс,
- зменшити стрес та фізичні навантаження,
- гуляти на свіжому повітрі,
- зменшити проведення часу в гаджетах перед сном,
- регулярно споживати ліки при наявніості хронічних захворювань.
Як писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, 28 травня. В цей день очікується похолодання, а місцями можливі короткочасні дощі та грози. Крім того, синоптики попередили про сильні пориви вітру.
Також фахівці спростували чутки про аномальну спеку в Україні. Вони пояснили, що різке потепління та хвиля спеки можлива лише в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії.