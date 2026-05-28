Головна Погода Сім спалахів на Сонці: прогноз для метеозалежних на 28 травня

Дата публікації: 28 травня 2026 15:07
Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Hi-news. Колаж Новини.LIVE

На Землі у четвер, 28 травня, магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Магнітні бурі 28 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся 7 спалахів класу С, але вони суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 55.

Вплива магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто:

  • спати щонайменше 7-8 годин,
  • підтримувати водний баланс,
  • зменшити стрес та фізичні навантаження,
  • гуляти на свіжому повітрі,
  • зменшити проведення часу в гаджетах перед сном, 
  • регулярно споживати ліки при наявніості хронічних захворювань.

Як писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, 28 травня. В цей день очікується похолодання, а місцями можливі короткочасні дощі та грози. Крім того, синоптики попередили про сильні пориви вітру.

Також фахівці спростували чутки про аномальну спеку в Україні. Вони пояснили, що різке потепління та хвиля спеки можлива лише в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
