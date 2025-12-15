Погода в Украине на вторник 16 декабря — прогноз от Наталки Диденко

Солнечная погода в столице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 16 декабря, погоду будет определять мощный антициклон Frieda, который фактически перекроет путь атмосферным фронтам. Из-за этого в стране не ожидается никаких осадков — ни дождя, ни снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 16 декабря

Наталка Диденко предупредила, что утром во вторник, 16 декабря, на территории Украины возможны туманы.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В западных областях возможны периодические прояснения. В течение дня в большинстве регионов Украины температура воздуха составит +4...+7 °C. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют от -1 °C до +2 °C.

Движение антициклона Frieda. Фото: Wetterpade

В Киеве 16 декабря осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха повысится до +2 °C, днем потеплеет до +5 °C.

Наталка Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться повышенное атмосферное давление, поэтому осадков не будет. Похолодания тоже не будет, однако, ночью возможно незначительное снижение температуры, а днем температура будет колебаться в пределах +3...+7 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на новогодние и рождественские праздники. Также читайте, в какие дни в декабре будут сильные магнитные бури.