Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Серым дням конец — Наталка Диденко порадовала прогнозом погоды arrow

Серым дням конец — Наталка Диденко порадовала прогнозом погоды

15 декабря 2025 14:46
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на вторник 16 декабря — прогноз от Наталки Диденко
Солнечная погода в столице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 16 декабря, погоду будет определять мощный антициклон Frieda, который фактически перекроет путь атмосферным фронтам. Из-за этого в стране не ожидается никаких осадков — ни дождя, ни снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 16 декабря

Наталка Диденко предупредила, что утром во вторник, 16 декабря, на территории Украины возможны туманы.

null
Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

В западных областях возможны периодические прояснения. В течение дня в большинстве регионов Украины температура воздуха составит +4...+7 °C. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют от -1 °C до +2 °C.

null
Движение антициклона Frieda. Фото: Wetterpade

В Киеве 16 декабря осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха повысится до +2 °C, днем потеплеет до +5 °C.

Наталка Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться повышенное атмосферное давление, поэтому осадков не будет. Похолодания тоже не будет, однако, ночью возможно незначительное снижение температуры, а днем температура будет колебаться в пределах +3...+7 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на новогодние и рождественские праздники. Также читайте, в какие дни в декабре будут сильные магнитные бури.

погода декабрь Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Домашний арест — могут ли мобилизовать

15:15 В Молдову не выехать — где пробки на трассе Одесса-Рени

15:03 Во Львове попрощались со Степаном Гигой — фоторепортаж

15:01 Евро пересек психологическую отметку — какой теперь курс в банках

15:01 Будьте осторожны на дороге — прогноз погоды в Харькове на завтра

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

14:47 Покупка дров в Украине — когда цена и качество топлива наилучшее

14:46 Украина откроет офис оружия в Берлине — детали

14:46 Серым дням конец — Наталка Диденко порадовала прогнозом погоды

14:45 Тысячи дронов для ВСУ — Украина и Германия открывают новый завод

14:40 Зеленский встретился с президентом Германии

15:25 Домашний арест — могут ли мобилизовать

15:15 В Молдову не выехать — где пробки на трассе Одесса-Рени

15:03 Во Львове попрощались со Степаном Гигой — фоторепортаж

15:01 Евро пересек психологическую отметку — какой теперь курс в банках

15:01 Будьте осторожны на дороге — прогноз погоды в Харькове на завтра

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

14:47 Покупка дров в Украине — когда цена и качество топлива наилучшее

14:46 Украина откроет офис оружия в Берлине — детали

14:46 Серым дням конец — Наталка Диденко порадовала прогнозом погоды

14:45 Тысячи дронов для ВСУ — Украина и Германия открывают новый завод

14:40 Зеленский встретился с президентом Германии

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

10 декабря

19:48 Киевский рынок в Одессе перед Новым годом — что подорожало

06:49 Новые политэлиты — какими будут выборы во время перемирия

9 декабря

19:48 Сколько стоят елки в Одессе в 2025 году — обзор локаций

19:00 Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

17:12 9 скрытых функций iPhone, которые стоит использовать

8 декабря

18:48 Жизнь в блэкауте — как одесситы адаптируются к новым условиям

Text

13:39 Стартовал второй раунд переговоров Украины и США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США провели переговоры в Берлине — эфир Ранок.LIVE

12 декабря
Text

21:00 Выборы, налоги и увеличение пенсий — эфир с Гетманцевым

Text

17:52 Зеленский неожиданно приехал в Купянск — эфир Вечер.LIVE

Text

13:07 Трамп выдвинул условие по переговорам с Украиной — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации